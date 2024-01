Silvina Escudero contó todo sobre sus problemas de salud: "Me pasó algo muy feo"

La salud de Silvina Escudero ha sido motivo de preocupación en los últimos meses, y la bailarina decidió romper el silencio para dar detalles sobre su estado y sus planes futuros en una entrevista exclusiva con Intrusos (América TV).

En diciembre del año pasado, Silvina reveló que se sometió a una cirugía abdominal, pero no ofreció detalles sobre los motivos de la intervención. En la entrevista de hoy, la bailarina compartió más información sobre su situación: "Me tuve que operar y hacer reposo y tuve que cambiar todos los planes. Me pasó algo muy feo y la pasé mal. Lo compartí solo con mi círculo más íntimo; aún no pude exteriorizar lo que me pasó".

Aunque decidió no revelar los detalles en este momento, expresó su deseo de contar la historia en el futuro, cuando esté en condiciones emocionales de hacerlo: "Ojalá algún día pueda contarlo, desde otro lugar, y habiendo trascendido".



Luego, indicó: "Mil veces he llorado en televisión, pero si lo cuento me gustaría hacerlo con un aprendizaje, porque si hoy hablo de eso voy a llorar a mares. Yo agradezco todo lo que me ha dado la vida, pero a veces es dura. Mi marido también estuvo triste y mal".

"Le pongo buena onda a la adversidad, pero algunas pegan más fuerte que otras. Sigo para adelante y tengo muchas ganas de arrancar con mis nuevos proyectos después de descansar”, aclaró Silvina Escudero sin querer hablar todavía de cuál fue el problema que afectó a su salud en este último tiempo.