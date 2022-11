Simon Sinek, un futuro esperanzador y la conciencia sobre nuestras decisiones en un nuevo SURA Summit

Escritor y motivador inglés, conocido por su concepto de “El círculo dorado”, Simon Sinek será la figura elegida para una nueva edición del SURA Summit, que tendrá lugar el martes 29 de noviembre en el hotel Montevideo (José Benito Lamas 2901) desde las 8:30 horas.

Sinek es conocido por ser un optimista de la existencia de un futuro esperanzador y de la capacidad de los seres humanos de construirlo. Etnógrafo de profesión y apasionado por las personas y organizaciones que tienen un impacto grande y duradero en el mundo, el experto dedica su vida profesional a concebir un futuro en donde la amplia mayoría de las personas viven inspiradas, confiadas, seguras, y se sientan realizadas con el trabajo que desempeñan.

El éxito de sus conferencias ha sido evidente; en 2009, Sinek ofreció una charla en TED acerca de la inspiración mecánica de los líderes. “Cómo los grandes líderes inspiran la acción” se convirtió en la tercera charla de TED más seguida: siete años más tarde, la han visto más de 25 millones de personas. A su vez, su entrevista sobre los millennials en el lugar de trabajo resultó ser un éxito en Internet en 2016, por la que obtuvo más de 80 millones de visitas en una semana.

En octubre de ese año publicó su primer libro, “Empieza con el porqué”, en la que desarrolla su idea de “círculo dorado”: un patrón biológico que, según él, explica por qué nos inspiran algunos pensadores, organizaciones y, ante todo, líderes, y por qué otros no. A su vez, es autor de otros libros entre los que destacan el best seller “Los líderes comen al final” y “Juntos es mejor”, que fueron éxitos de ventas del New York Times y el Wall Street Journal.

Para Sinek, lo importante no es tanto qué es lo que haces como el porqué lo haces. Lo esencial es saber por qué haces lo que haces, por qué existes. Aprender a formular las preguntas adecuadas te permitirá tener una empresa inspiradora, proyectos innovadores y gente comprometida para desarrollarlos. Sinek explica cómo crear el marco adecuado en una organización para conseguir esos propósitos.

El inglés ha escrito artículos para diferentes publicaciones periodísticas y de negocios, como The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Houston Chronicle, BusinessWeek entre otros, así como también apariciones regulares en el programa Your Business del canal MSNBC.

En el evento de SURA Summit –con una exposición que será transmitida desde Los Ángeles–, Sinek reflexionará sobre los desafíos y retos que enfrenta América Latina en el contexto actual y sobre cómo la sociedad a partir de la concientización al momento de la toma de decisiones, puede ser parte del cambio y construir nuevas realidades.

El cometido de Inversiones SURA, con su SURA Summit, ha sido el de acompañar a sus clientes mediante la promoción de instancias que inspiren, inviten a la reflexión y generen conciencia del impacto que tienen las decisiones sobre el futuro. El evento convoca cada año a expertos y referentes contemporáneos para abordar temáticas de actualidad y las últimas noticias del mundo y la región en términos financieros, económicos y sociales.

“Cada SURA Summit genera un espacio de reflexión, un momento para establecer una pausa en la vorágine de la rutina y analizar el impacto que tienen las decisiones en el futuro que deseamos crear”, expresó Gerardo Ameigenda, vicepresidente de SURA Asset Management Uruguay.

Dirigido a clientes y a otros grupos de interés, este año el encuentro se realizará de forma presencial. La conferencia será también transmitida en México, Colombia, Perú, Chile y El Salvador mediante una plataforma cerrada con capacidad para 100.000 usuarios conectados simultáneamente.

El ciclo de conferencias SURA Summit, organizado por SURA Asset Management, comenzó en México, Colombia, Perú y Chile, en donde se realizó de forma simultánea por cuatro años consecutivos. En 2018 se unieron a esta gira Uruguay y El Salvador, completando de esta manera el total de países en los que la compañía tiene presencia.

Han formado parte de estas iniciativas personalidades como Steve Forbes, Dan Ariely, Peter Diamandis, Tal Ben-Shahar, Steven Pinker, Chris Gardner y Yuval Noah Harari.

El propósito en Uruguay

Inversiones SURA, en el marco del SURA Summit 2022, impulsó un estudio para observar y descubrir cuáles son las cosas que hoy inspiran y motivan a cada latinoamericano a dar lo mejor de sí. En ese sentido, llevaron adelante el “Barómetro sobre la razón de ser en Latinoamérica”, en una apuesta por dirigir la atención a preguntas fundamentales sobre los propósitos, para ampliar las perspectivas alrededor de los desafíos políticos, sociales y económicos que se enfrenta como región.

Para esto, se realizaron más de 3.000 encuestas en seis países de Latinoamérica: Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay y El Salvador.

El estudio detectó que existe una visión y aproximación al propósito homogénea entre personas con recursos en los distintos países de Latinoamérica. Para Uruguay un 82% declara tener interés en su razón de ser en el mundo, donde el 51% reconoce estar completamente orientado hacia él; fue el porcentaje más bajo de la región. El propósito está definido especialmente desde una mirada individual, donde predomina el deseo de superación para un 52%, entendido éste principalmente como desarrollo o perfeccionamiento (25%), tanto personal –ser una mejor persona o versión de sí mismo– como profesional.

También emerge, aunque con menor fuerza que el desarrollo, el aporte y contribución hacia un bien común que traspase esta dimensión más individualista (sociedad / comunidad) para un 15%. Desde la mirada del propio bienestar, el nivel económico, es el más relevante con un 17% de menciones, seguido por el emocional con un 16% de menciones. Este deseo de superación también se logra recoger cuando las personas identifican aquello por lo que hoy día la sociedad les reconoce y les remunera, donde para el 58% se le valora su capacidad de aprender cosas nuevas constantemente.

La familia es por lejos la dimensión más relevante de la vida, siendo seleccionada por un 49% de los uruguayos; para un 57% es la labor por la que se enorgullecen más las personas y es el elemento que más contribuye a conectar con el propósito (68%), siendo incluso constituyente del propósito para un número relevante de ellos (37%): otorgar bienestar y apoyo a la familia.

Cuando se les pide, identificar los desafíos y motivaciones que enfrenta el mundo, desde la mirada en Uruguay, está en el respeto entre las personas para un 34%, alineado con la predisposición a invertir tiempo personal, donde los esfuerzo se concentran precisamente en trabajar por este desafío mundial para 41% de los uruguayos.