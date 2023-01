Sorpresiva renuncia de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció este jueves su renuncia al cargo indicando con una reveladora metáfora que ya “no tiene suficiente combustible en el tanque” para seguir gobernando.

El sorprendente anuncio se produjo diez meses antes de que se cumplan seis años de su mandato y en momentos en que las encuestas indican que su partido, el Laborista, enfrenta un camino difícil hacia la reelección en los comicios del 14 de octubre.

Ardern, de 42 años, dijo que se había tomado el tiempo para considerar su futuro durante las vacaciones de verano, con la esperanza de encontrar el corazón y la energía para continuar en el cargo, pero “desafortunadamente no lo hice, y le estaría haciendo un flaco favor a Nueva Zelanda si continuara”, les dijo a los periodistas este jueves.

La primera ministra dejará el cargo el 7 de febrero y aún no está claro quién la reemplazará. El líder adjunto y ministro de Finanzas, Grant Robertson, quien sería considerado uno de los principales candidatos, dijo el jueves que “no buscará el puesto de liderazgo del Partido Laborista”.

El cónclave laborista tiene siete días para averiguar si un nuevo candidato tiene más de dos tercios del apoyo para convertirse en el nuevo líder y primer ministro. El 22 de enero se llevará a cabo una votación del para elegir un nuevo líder. Si nadie alcanza ese nivel de umbral de apoyo, la contienda por el liderazgo se trasladará a los afiliados laboristas en general.

El líder nacional, Christopher Luxon, dijo que Ardern había "hecho una contribución significativa a Nueva Zelanda, en lo que es un trabajo difícil y exigente" y la llamó una "embajadora fuerte de Nueva Zelanda en el escenario mundial".

Ardern se convirtió en la jefa de gobierno más joven del mundo cuando fue elegida primera ministra en 2017, a los 37 años.

Y un año después se convirtió en la segunda líder mundial electa en dar a luz mientras estaba en el cargo, después de Benazir Bhutto de Pakistán en 1990.

Ardern dijo que los últimos cinco años y medio habían sido los "más gratificantes" de su vida, pero que liderar el país durante la "crisis" había sido difícil.

"Estos eventos fueron agotadores debido al peso, el peso total y la naturaleza continua de ellos. Nunca hubo un momento en el que me sintiera como si sólo estuviéramos gobernando", dijo.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, describió a Ardern como una líder intelectual, fuerte y empática.

"Jacinda fue una feroz defensora de Nueva Zelanda, una inspiración para muchos y una gran amiga para mí", escribió.

El líder de Canadá, Justin Trudeau, dijo que había marcado una diferencia "inconmensurable" en el mundo.

Pero si bien Ardern a menudo era vista como una estrella política a nivel mundial, las encuestas de opinión sugieren que era cada vez más impopular en su país.

Lideró al Partido Laborista y lo llevó a una aplastante victoria electoral en 2020, aprovechando la fuerte respuesta temprana de su gobierno a la pandemia.

Pero las últimas encuestas de opinión sitúan su popularidad personal en su punto más bajo desde que fue elegida, y la aprobación del desempeño de su partido también es baja.

También se enfrentó a una crisis del costo de vida, temores nacionales sobre el aumento del delito y los crímenes y una acumulación de promesas electorales pospuestas durante la pandemia.

La reacción a su anuncio fue variada. Miembros de su propio electorado de Auckland le dijeron al diario local NZ Herald que Ardern estaba "huyendo antes de ser expulsada", culpándola por el aumento de la delincuencia y el aumento del costo de vida.

Para otros, como Max Tweedie de Auckland Pride, ella es "una de las mejores primeras ministras en la historia de Nueva Zelanda".

Esos son sentimientos compartidos por el actor neozelandés Sam Neill, quien dijo que Ardern había enfrentado un trato "vergonzoso" por parte de "matones" y "misóginos".

"Se merecía algo mucho mejor", escribió en Twitter la estrella de Jurassic Park.

Pero Ardern enfatizó que no renunciaba porque ella y el partido fueran impopulares y afirmó que “no me voy porque crea que no podemos ganar las elecciones, sino porque creo que podemos y lo haremos, y necesitamos un nuevo par de hombros para ese desafío”.

Aún no surgieron candidatos para el puesto y varios parlamentarios, incluido el líder adjunto Grant Robertson, se descartaron de la competencia.

Ardern enumeró los logros de su gobierno sobre el cambio climático, la vivienda social y la reducción de la pobreza infantil como aquellos de los que estaba particularmente orgullosa y agregó que esperaba que su legado en Nueva Zelanda fuera "como el de alguien que siempre trató de ser amable".

"Espero dejar a los neozelandeses con la creencia de que pueden ser amables, pero fuertes; empáticos, pero decisivos; optimistas, pero centrados. Y que pueden ser su propio tipo de líder, uno que sepa cuándo es el momento de irse", afirmó.

"Soy humana. Los políticos son humanos. Damos todo lo que podemos durante el tiempo que podemos, y luego llega la hora. Y, para mí, llegó la hora”, anunció la primera ministra. Y tuvo un momento romántico al expresar su dimisión. “Ahora, Clarke, casémonos de una vez", declaró, aprovechando la ocasión para compartir un mensaje para su pareja, Clarke Gayford.