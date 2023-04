Sufrió una lesión cerebral, estuvo 10 días en coma y cinco meses después corrió una maratón

Una mujer que entró en coma en noviembre de 2022 después de sufrir una lesión cerebral traumática, logró una proeza solo cinco meses después: completó la maratón de Boston que se corrió el lunes 17 de abril.



Rachel Foster, de 35 años y que vive en Oklahoma, estuvo en coma durante 10 días.

Rachel y su esposo John, de 36 años, tenían una cita nocturna en noviembre último y decidieron dar un paseo en scooters en su barrio . Por razones que aún son un misterio, la mujer perdió el conocimiento y se cayó de su scooter. Terminó con una lesión cerebral potencialmente mortal y 17 huesos rotos.

Mirá el video

Después de más de una semana en coma, múltiples cirugías y meses de rehabilitación, Rachel, propietaria y jefa de cocina del restaurante Moni's Pasta and Pizza, completó el maratón de Boston en lo que la pareja llama una recuperación "milagrosa".

"Antes de que pudiera ponerse de pie y caminar sola, me decía desde su cama de hospital: 'Todavía quiero correr en Boston'", contó John Foster.

Foster, que había corrido unas 10 maratones a nteriormente, se había clasificado y pagado para correr en Boston antes del accidente. Y no iba a dejar que su objetivo se le escapara. "Soy una corredora de corazón y me da mucha alegría. Me alivia mucho el estrés", dice. "Pero sabía que no estaba en forma para correr, apenas podía mover mi cuerpo".

Doblete de Kenia en la maratón de Boston

La maratón fue ganada por Evans Chebet y Hellen Obiri en las carreras masculina y femenina para completar un tercer doblete consecutivo de Kenia en la 127ª edición de la prestigiosa carrera.

En condiciones lluviosas y frescas, el campeón defensor masculino Chebet eclipsó al poseedor del récord mundial Eliud Kipchoge para convertirse en el primer hombre en defender el título de Boston desde la tripleta de Robert Kipkoech Cheruiyot en 2006-2008.

Chebet terminó con un tiempo de 2h05:54, con el tanzano Gabriel Geay segundo (2h06:04) y su compañero de entrenamiento y compatriota keniano Benson Kipruto tercero (2h06:04).

Obiri, por su parte, logró una impresionante victoria en el evento femenino en lo que fue solo su segunda maratón.

La mujer de 33 años ha pasado la mayor parte de su carrera compitiendo en distancias más cortas, ganando dos medallas de oro en campeonatos mundiales en 2017 y 2019 sobre 5.000 metros, así como plata en la misma distancia en los Juegos Olímpicos de 2016 y 2020.

Obiri, que solo corrió una maratón por primera vez en Nueva York en noviembre pasado, donde quedó sexta, mantuvo la compostura en una reñida carrera para ganar en 2h21:38.