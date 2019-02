Te lo resumo así nomás: el fenómeno masivo y rioplatense de Youtube

Fue raro, porque esperar, esperábamos las series o las películas. A un canal de Youtube no. O hasta ese momento no. Pero igual, se escuchó en la redacción y la frase fue la verbalización de un fenómeno que nos tenía enganchados sin saberlo. “Bo, qué ganas de que vuelva Te lo resumo”, dijo alguien. Y la verdad es que sí, dijimos los demás. Qué ganas, ¿no? “Vuelve el lunes”, tiraron por ahí. “Sí. Por suerte”.

Te lo resumo no está en Netflix. Tampoco lo estrena HBO con bombos y platillos. Te lo resumo, que en realidad se llama Te lo resumo así nomás, es un canal argentino de Youtube y sí, vuelve este lunes y la gente lo está esperando. ¿Y esto qué significa? Que comenzará, de nuevo, a subir un video cada semana y que millones comenzarán a clickear y a aumentar el caudal de visitas que, hasta ahora, cuenta.

Y de esas visitas, muchas se originarán de este lado del Río de la Plata, y eso se explica porque sin saberlo y cual adolescentes en sus horas muertas, nos volvimos seguidores incondicionales del canal. Y es extraño porque sucedió de golpe y de la nada. Comenzó de a poco y se fue replicando de boca en boca, de tuit en tuit. No es una serie por televisión, streaming, o lo que sea lo que convoca: es un youtuber. Sorpresivamente, muchos quedamos envueltos entre los dos millones noventa y cuatro mil ochocientos veintisiete suscriptores que el canal tiene al momento de teclear este texto. Fue un fenómeno de masas que nos captó de manera paulatina.

En las filas de sus seguidores hay de todo. No solo están engrosadas por rioplatenses que ríen cuando escuchan chistes referenciales a la cultura pop de la zona: toda América se cuelga horas en las pavadas de su creador y esperan, lunes a lunes, su nuevo “capítulo”. Es un fenómeno que cruzó fronteras. Que las une, en parte.

Antes de enumerar las claves de su éxito, sin embargo, es pertinente y hasta coherente hacer un pequeño resumen de estos resúmenes, que comienza acá: Te lo resumo así nomás es el final de la historia de Jorge Pinarello –alias “Don Jorge Pinarello”–, un joven argentino que pasó su infancia, preadolescencia y adolescencia consumiendo toda la televisión que pudo meterse por los ojos, incluidas las películas que pasaba el cable a las 3 de la tarde, las telenovelas berretas de su país y las series del momento. Ya de adulto, Pinarello desconocía la existencia de los yotubers, según él mismo asegura en un resumen de su vida hecho en, obviamente, Te lo resumo. El único canal del que era fanático era el uruguayo Tiranos Temblad.

Un día de 2014, echando mano a sus conocimientos de edición y a su todavía no explotada chispa cómica, empezó a resumir los capítulos de la serie The Walking Dead y a colgarlos en Youtube. Los resúmenes, claro, no tenían mucho en común con los abstracts que se piden al comienzo de los trabajos académicos: Don Jorge se apoyó desde el principio en los aspectos más absurdos del guion de la serie para sacarle jugo al sinsentido. Pronto comenzó a explorar otros territorios y se volcó a otras series, películas y programas de televisión. Hoy tiene 312 resúmenes y los millones de suscriptores que se mencionaron más arriba.

Por qué dos millones

El éxito de Te lo resumo –más allá de un sentido del humor que parece simple pero que logra desatar hasta los hilos de una obra maestra como El Padrino– radica en que logró identificar el principal problema de esta época y ,a su vez, su mayor necesidad: la falta de tiempo y la poca atención que se le presta a las cosas. En tiempos de scrolleo e historias de Instagram, Pinarello fue inteligente y apostó a lo breve, pero a lo breve así nomás. Le fue bien.

Buceando en su canal se pueden encontrar todo tipo de títulos resumidos, muchos de ellos, con un gran sentido de timing. A modo de ejemplo, entre los últimos resúmenes se pueden encontrar los de BirdBox, El Planeta de los Simios, Destino Final, Toy Story, Venom e Interestellar. Lógicamente, mientras peor sea la película, mejor es el resumen. La misma regla se cumple, por ejemplo, en el canal estadounidense Honest Trailer, que tiene un formato similar a Te lo resumo pero que pertenece a un medio especializado en espectáculo hollywoodense (ver recuadro).

Pero además de esta cuestión de la obsesión por la inmediatez que Don Jorge abordó con certeza, también la pegó con uno de los elementos contemporáneos más virales de todos: los memes. A lo largo de su historia como “compactador” de argumentos, Te lo resumo ha adoptado ciertos chistes como recurrentes y terminó convirtiéndolos en marca registrada. ¿Por casualidad le llegó un sticker de Whatsapp con la cara de Conan El Bárbaro? ¿O uno de Pablo Echarri diciendo increíble? Bueno, todos son creaciones originales.

Con la proliferación de estos memes, el canal se ha hecho cada vez más popular y, nada tonto, su creador lo ha aprovechado. Además de dos cuentas de Instagram y Twitter que suman seguidores todos los días, Pinarello escribió, dirigió y actuó en una serie web junto a su pareja, que largó en el propio canal de Te lo resumo y que tituló La obra de mi vida. Y si bien no es tan efectiva como su producto original, es la muestra de que el hombre le agarró gusto a la producción de contenidos y que es probable que siga explorando por allí.

Por lo pronto, este lunes hay nuevo video. No se sabe de qué película será, pero en este rincón de Montevideo hay varios que activaron la notificación para enterarse en el instante que esté disponible. Sí, aunque ni nosotros nos lo creamos, está agendado como si fuera una serie o un estreno largamente esperado. Pero no. Es un video en una cuenta de Youtube. Increíble, diría Pablo Echarri.

Otros canales similares

Canal uruguayo creado por Agustín Ferrando hace ya varios años y que luego tuvo una réplica, también a cargo de Ferrando, en Cartoon Network. Propone un resumen de los mejores acontecimientos uruguayos semana a semana. Te lo resumo y Tiranos Temblad son “canales amigos”, y de hecho Pinarello era uno de sus tantos seguidores. Ambos colaboraron en un video que el primero hizo en el momento en que llegó al millón de suscriptores

Honest Trailer

Si bien puede parecer muy similar a Te lo resumo, Honest Trailer no resume películas, sino que reversiona los trailers de diversas producciones para parodiarlas. A diferencia de Te lo resumo así nomás, Honest Trailer no es un canal de Youtube, sino que forma parte de un medio especializado en noticias de Hollywood – ScreenJunkies – que lo tiene como segmento estrella.

Es el gran canal de las listas en Youtube. WatchMojo toma todo el espectro de la cultura pop y se encarga de crear diferentes rankings que pueden ir desde las diez mejores películas de Steven Spielberg, a los cinco peores momentos televisivos de Donald Trump.

A diferencia de todos los demás canales de Youtube mencionados en la nota, The Nerdwriter no hace listas ni parodias ni resúmenes, sino que se enfoca en los ensayos audiovisuales sobre diferentes aspectos de la cultura. Con una profunda voz narradora característica, el canal es reconocido por su exhaustiva disección de diversos fenómenos o elementos culturales. Los videos que se pueden encontrar allí van desde análisis cinematográficos –una anatomía de la batalla del Abismo de Helm en la película de El señor de los anillos, por ejemplo– a ensayos sobre literatura –cómo escribe sus poemas Emily Dickinson–.