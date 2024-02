Tebas, sobre Mbappé: “Cada día que paso le subo un 2% a la posibilidad”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, dialogó en una entrevista con el reconocido periodista Fabrizio Romano sobre diversos temas, entre ellos la posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid la próxima temporada, e incluso también sobre la Superliga Europea, la competición que creó Florentino Pérez.

Sobre las posibilidades de que Kylian desembarque en el Santiago Bernabéu, Tebas fue sincero y dijo que “cada día que paso le subo un 2% a la posibilidad. No renueva con el PSG... Y luego a lo mejor me equivoco, pero creo que con 26 años debe buscar un club con mucha marca internacional, que te dé años de contrato y que tú puedas construir un nombre internacional en el fútbol como Cristiano, Messi o como ocurre en otros deportes, que el día que dejas el fútbol, tienes muchos recursos. El Madrid es una marca muy importante en todo el mundo, el PSG todavía no tiene esa marca. Si yo fuera asesor de Mbappé no discutiría 20 millones arriba o abajo, buscaría ser una figura de élite durante muchos años”.

“No sé el precio de Mbappé, pero la situación económica del Madrid es excepcional. Y si vemos que en los últimos mercados no ha hecho ninguna locura... Tiene un equipo muy compensado. Puede acceder al mercado, otra cosa es que quiera. Por tema económico no creo que sea. Florentino ha hecho una gran gestión en el Madrid, pero es muy mal gestor de otras competiciones. Como gestor del Madrid le doy un 9, como gestor de la Superliga le doy un 0. Es un equipo muy saneado, ha capeado muy bien la crisis COVID, tiene muchas reservas... Podría fichar a Mbappé y a otro”, agregó Tebas.

🚨⚪️ EXCL — La Liga president Javier Tebas on Kylian Mbappé: “I said it was around 50% some weeks ago, now is even more”.



55/60% chances? “Yes, I think so”. 🇫🇷



“Every day that passes and Mbappé does not sign the new contract with PSG, the percentage increases”. pic.twitter.com/fdpdAQQzFi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2024

Con respecto a la Superliga, el presidente de LaLiga fue contundente: “Yo creo que no la vamos a ver. Vengo diciendo que me jugaba muchas cenas, en tono jocoso, que no iba a ver la Superliga. Hay mucho relato, pero no se va a ver. Se ha tergiversado la sentencia de la Unión Europea. Dice cosas importantes sobre la UEFA, pero no dice temas sobre la Superliga tal y como se está planteando. No habrá Superliga. Habrá mucho ruido, desde el año 2.000 ha habido mucho ruido”, señaló.

“Hay que recordar que ya el Parlamento Europeo tuvo una posición con la Superliga, incluso ahora hemos visto esta declaración de 26 países de apoyo a las ligas nacionales y del modelo europeo del deporte. El acceso a Europa tiene que ser por las ligas nacionales. Esta es la línea de la declaración de 26 países menos España. La sentencia del caso Bosman ya hablaba de este modelo en el fútbol, de la forma de entrar en las competiciones europeas”, sumó.

También se refirió al fútbol gratis, una de las cosas nuevas que implementaría la Superliga: “Yo tuve un debate en Amberes con Bernd Copperfield, yo le llamo Bernd Copperfield porque saca trucos de la chistera. Dice que el modelo no hace daño a las ligas nacionales, claro que hace daño a las ligas nacionales. Eso era una mentira, por eso era un truco de magia. El mundo de la televisión también. En Amberes ya dijo que era un sistema híbrido. Al final va a ser pagando. Lo que se buscaba era un engaño para que cuando la UEFA tenga que autorizar la nueva competición, uno de los temas que tiene que analizar es el acceso de los espectadores al fútbol. Se busca un tema estratégico. En la hipótesis de que fuera gratis, que ya digo que es imposible, no hay mercado publicitario para mantenerlo, si el martes, miércoles y jueves hay un fútbol de élite gratis, ¿qué hacemos con las ligas nacionales? ¿Cobramos? Es como si hubiera pollo gratis durante la semana y el fin de semana cobramos por el pollo. No tendría sentido”, expresó el presidente de LaLiga.

En base a las declaraciones por parte de Joan Laporta y Xavi, presidente y entrenador del Barcelona respectivamente, sobre que LaLiga está adulterada, Tebas dijo: “No está adulterada LaLiga y ni Laporta ni Xavi lo piensan así. Si hubiesen estado aisladas esas palabras, te diría algo pasa, pero vivimos un momento de mucha tensión, que no había visto yo nunca, del tema arbitral. Los periódicos de Madrid y de Barcelona, lees las jugadas conflictivas y son dos opiniones absolutamente diferentes de la misma jugada. Vivimos mucha controversia y mucha tensión y lo enfoco por eso. También es verdad que el tema Negreira, que es lo peor que le ha pasado al fútbol español, está ayudando a esta tensión. Pero no creo que piensen que LaLiga realmente esté adulterada. Hay mucha tensión y eso sí me preocupa”.

Siguiendo con el Barcelona, se pronuncio con respecto a su situación económica y su posibilidad de fichar jugadores: “Sabe lo que tiene que hacer para poder fichar este verano, tiene todavía deberes que hacer. Si no, estará sometido a ciertas limitaciones. Quiere llegar al 1/1, pero para eso todavía le quedan deberes por hacer. Y ellos mismos que en esa operación Líbero tienen dos pagos pendientes y parece que no los van a cobrar, les va a limitar mucho el mercado de verano. Han trabajado mucho la temporada pasada. Llegaron a tener más de 600 millones de masa salarial, hoy algo más de 400, pero todavía no es suficiente. Me consta que están trabajando y nuestro deseo es que lo hagan. Nosotros queremos que puedan fichar cuanto mejores jugadores”, declaró.

🎙️JAVIER TEBAS



🗣 "¿Barça? Saben lo que tienen que hacer, todavía tienen cosas que hacer, de lo contrario estarán sujetos a ciertas restricciones, tienen dos pagos pendientes de las palancas y si no se reciben, les limitará mucho el mercado de verano." — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) February 8, 2024

En otra línea, hizo referencia al mercado de fichajes y la influencia de Arabia Saudita, sobre todo, el verano pasado con la incorporación de miles de estrellas: “El mercado de invierno no ha sido raro en todo el mundo, ha sido raro en la Premier League. Donde ha cambiado la dinámica ha sido en la Premier, que ha ido donde es lo lógico. Algunos defendíamos que era insostenible y los dueños han dicho 'ya basta de perder dinero'. Han ido a los valores normales, un poco inferiores a lo que tenían que ser. Lo raro del mercado es Francia, que creo que tiene un efecto de CVC indirecto. Creo que en verano no se van a recuperar los valores en la Premier y Arabia del mercado pasado. Iremos a valores más normales. En la Premier será el doble de lo que hagamos LaLiga y la Bundesliga, porque tienen el doble de cifra de negocio”, manifestó.

Por último, opinó con respecto al próximo periodo de transferencias en Europa y el impacto que tendrá cada liga: “Me voy a tirar a la piscina, pero creo que el mercado inglés estará entre 500 y 700 millones de euros, LaLiga y Bundesliga entre 300-350, siempre dependiendo de si hay un Kane o no... Italia si no recupera el decreto de beneficios fiscales bajará de forma importante y Francia estará en lo que ha sido otros veranos. Saudi sí que será más sorpresivo, pero ellos ya han hecho lo que querían y querrán posicionarse entre las grandes ligas y no solo se hace con grandes jugadores. Querrán crecer en digital, audiovisual y creo que en unos años estarán entre las ligas más importantes”, concluyó.