Thiago Vecino y el impulso que tuvieron para jugar la final: "No me gusta que me falten el respeto"

Después del partido que Peñarol le ganó 1-0 a Liverpool, el sábado pasado por la semifinal del Campeonato Uruguayo, el aurinegro Sebastián Rodríguez realizó declaraciones que no cayeron bien en el plantel de Liverpool.

“Todos sabemos en Uruguay la historia de este club y no se le puede dar por perdido. Más allá de que veníamos jugando como veníamos jugando, no deja de ser una final y en estos partidos hay equipos que están capacitados para jugarlos y otros que tal vez no”, sostuvo el volante en AUF TV.

Luego de la primera final jugada este miércoles, en la que Liverpool dio vuelta la imágen y ganó 2-0, el delantero Thiago Vecino contó un diálogo que mantuvo con Rodríguez sobre el tema.

Foto: Leonardo Carreño.

Sebastián Rodríguez

"A mi no me gustan ese tipo de declaraciones, conozco a Seba, le pregunté en el transcurso del partido y me dijo que se había confundido y que pidió disculpas. La dejé por esa. No me gusta que se me trate que no estamos a la altura, a mi o a mis compañeros. Perdimos un partido que era trascendente, (pero) tampoco fue tan horrible porque lo vi varias veces; la diferencia fue en alguna jugada puntual. Mostramos el 40% de lo que veníamos haciendo, es lógico que se nos caiga, no me gusta cuando se me falta el respeto, no lo digo solo por Sebastián, se puede ganar o perder, pero no cuando se habla de un tema de actitud. Hemos conseguido cosas, hemos estado en circunstancias similares", dijo Vecino en Carve Deportiva.

Agregó que el futbolista de Peñarol le dijo "que no había querido decir eso, que le erró" y que esas declaraciones fueron un impulso en la preparación del partido que ganaron en Belvedere.

"Si te tocan el orgullo de esa manera te mueve y querés que llegue ya el próximo partido. Dentro de la cancha es donde se tiene que hablar", señaló el autor del primer gol en la primera final.

Sobre el partido, explicó: "En el primer tiempo no encontramos situaciones para ser amenazantes, salvo el tiro de Alan al terminar. Ellos tuvieron más situaciones y Seba (Britos) tuvo un partido espectacular. La respuesta está en el cambio arriesgado de sacar a Marcelo (Meli) y pasar a un sistema de doble punta, no era lo habitual del año. La capacidad de ser amenazante al arco estando los dos aumenta y la preocupación de los rivales de cómo tomar las marcas genera", dijo.