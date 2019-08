Tiroteo en El Paso: ¿quiénes son las víctimas de la matanza en Texas?

Facebook Jordan y Andre Anchondo se casaron el año pasado en El Paso.

Al menos 31 personas murieron víctimas de dos tiroteos ocurridos este fin de semana en Estados Unidos.

El peor de los ataques, con 22 muertos, fue en El Paso, en la frontera con México. Allí, un joven sumpremacista blanco ingresó armado con un rifle de asalto en una tienda Walmart y empezó a disparar contra la gente.

Buscaba matar mexicanos.

Esto es lo que sabemos sobre las víctimas.

Jordan y Andre Anchondo

La joven pareja acababa de celebrar su primer aniversario de boda y estaban comprando material para escolar para uno de sus hijos -tenían tres niños- cuando el atacante empezó a disparar.

Murieron para proteger la vida de su bebé de 2 meses, Paul.

Los médicos dicen que los huesos rotos del pequeño sugerían que su madre, Jordan, quien tenía 24 años, trató de protegerlo durante el ataque, cayendo sobre él cuando le dispararon.

Gilbert Anchondo, el padre del joven fallecido, le dijo a la BBC: "El atacante podría haber sido mi hijo. Le perdono porque no estaba en sus cabales. Tenía el demonio dentro. Soy un gran creyente y le perdono por lo que hizo".

Gilbert llegaba tarde para abrir su negocio en la mañana del sábado, cuando vio a su hijo con su esposa y el niño al pasar por su casa desde el auto. Eran las 9:15. El tiroteo ocurrió apenas una hora más tarde.

"Jordan estaba cerrando la puerta y Andre llevaba a su hijo recién nacido en los brazos. Estaban listos para salir de casa. Me arrepiento de una cosa: no me detuve a darles un abrazo, unas bendiciones y un beso. Pero les vi felices".

BBC El hijo de Gilbert Anchondo es una de las 22 personas que murieron en el tiroteo de El Paso.

"Tito" Anchondo, hermano mayor de Andre, le dijo a BBC Mundo que le contaron que su hermano intentó detener al atacante y lo hirió.

"Siempre recordaré que murió dando su vida por salvar a su esposa e hijo, y tal vez a más gente. Era muy heroico. Pero siempre fue así, incluso cuando era pequeño", dice Gilbert.

Angie Englisbee

La mujer de 86 años habló con su hijo por última vez a las 10:30 del sábado, hora local, mientras estaba haciendo cola para pagar en Walmart. Minutos más tarde, entró el atacante.

La hija de Angie fue captada por algunas cámaras en la escena del tiroteo, suplicando información sobre su madre.

La familia le confirmó después a CNN que Angie Englisbee murió el domingo.

Javier Rodríguez

La familia de este adolescente de 15 años, la víctima más joven, tenía esperanzas de encontrarlo entre los desaparecidos. Pero no fue así.

Mario Tama/Getty Images Unos jóvenes se abrazan en una vigilia en honor al estudiante de la secundaria Horizon, Javier Amir Rodríguez.

Hicieron circular unas fotos en las redes sociales, pero el domingo la familia confirmó lo peor.

Su tía Elvira publicó en Facebook que "muchas lágrimas estaban siendo derramadas" por Javier.

"Era irremplazable. Nos decía que todo iba a estar bien", le dijo a la BBC uno de sus amigos, Alexis Acosta, en una vigilia a la que acudieron unas 300 personas. "Decía que había que vivir y no dejar que el pánico se apoderara de nosotros".

Desde el campo de fútbol americano de la escuela, un grupo de estudiantes y entrenadores de Rodríguez celebraron su vida como un joven con absoluta pasión por el fútbol que además tenía una afición por cortes de pelo diferentes y "siempre estaba sonriendo".

Uno de sus amigos cercanos, Román García, de 15 años, sollozó durante toda la ceremonia mientras sus compañeros lo consolaban.

"Sus amigos queríamos buscarlo el sábado cuando nadie sabía dónde estaba, pero nuestros padres nos dijeron que era peligroso. Cuando finalmente supe, estaba devastado", le dijo a BBC Mundo el joven, que vistió una camiseta con el rostro de Rodríguez acompañado de su fecha de nacimiento y muerte.

"Era muy bueno en el fútbol y siempre tenía una bebida, unas papitas o alguna golosina en la clase", añadió con una sonrisa

BBC Mundo Más de 300 personas asistieron a la vigilia.

Leo Campos y Maribel Hernández

La familia le confirmó al canal de televisión CBS4 que la pareja falleció el sábado en el tiroteo.

Según ese medio, supieron que algo iba mal cuando el peluquero de su perro llamó para decir que no habían recogido a la mascota.

Elsa Mendoza de la Mora

Era profesora de personas con necesidades especiales y vivía justo en la frontera con Ciudad Juárez, México, su ciudad natal.

Getty Images Una mujer sostiene una foto de Elsa Mendoza Marquez, una mexicana de Ciudad Juárez que trabajaba como profesora.

Elsa Mendoza solía cruzar la frontera casi todos los fines de semana para visitar a sus familiares y amigos.

Su marido y su hijo le esperaban fuera de la tienda, en el carro.

Arturo Benavides

Este veterano militar de 67 años fue descrito por su sobrina Jacklin Luna en el sitio de noticias Buzzfeed como una persona "de carácter fuerte, cariñoso, generoso y especial".

Antes de hacer esas declaraciones había hecho un llamamiento en Facebook para buscar información sobre su tío, asegurando que estaba "muy preocupada".

Benavides estaba en el cajero del Walmart cuando se desató la balacera.

Estaba allí con su esposa Patty, quien logró escapar.

Iván Filiberto Manzano

De Ciudad Juárez, México, deja una esposa y dos hijos de 5 y 7 años, según informaron medios mexicanos.

La página Maratón Internacional de Juárez lamentó su muerte y publicó una fotografía suya corriendo, con sus dos hijos tomados de la mano.

María Eugenia Legarreta Rothe

De Chihuahua, México, María Eugenia se encontraba en El Paso para recoger a su hija en el aeropuerto, pero se detuvo en Walmart para comprar algunas cosas para la casa.

Su hija, Natalia Salas Porras, le envió a CNN algunas fotos de su madre y confirmó su muerte.

Su hermana Mar escribió un breve comunicado en Facebook.

Gloria Irma Márquez

También de Ciudad Juárez, estaba con un familiar en El Paso.

GoFund me Gloria Irma Márquez tenía cuatro hijos: Ruby, Karla, Job y Yessica.

Su sobrina la describió como "una madre, abuela y amiga dedicada" en una cuenta de GoFundMe creada para recaudar dinero para aliviar la carga financiera de su muerte para los hijos de Gloria.

"Además de todo el dolor emocional que trae una muerte, trae cargas financieras", agregó en la página en inglés.

"Es en sucesos como este cuando nos unimos para ayudar a la gente en estos momentos inesperados de pérdida y tristeza, para ayudarnos unos a otros y extender una mano amiga a las personas que nos importan. Agradecemos cualquier ayuda".

Jorge Calvillo García

De Torreón, Coahuila México, Jorge tenía 61 años y vivía en El Paso desde hacía años. Su muerte fue confirmada por el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante.

Jorge había ido a visitar a su hijo Luis y a su nieta Emily, para cuyo equipo de fútbol estaban recaudando dinero, según dijo su sobrino Raúl Ortega a CNN.

MARK RALSTON/Getty Images Jorge Calvillo García quedó crítico tras recibir un disparo y después falleció.

Cuando el tirador abrió fuego, Jorge protegió a Emily y a sus compañeras, según las declaraciones de Ortega.

Sara Esther Regalado y Adolfo Cerros Hernández,

De Ciudad Juárez y Aguascalientes, México.

Alexander Gerhard Hoffman

Este hombre tenía 66 años y nacionalidad alemana, según fuentes policiales.

Otras víctimas identificadas por la policía y ciudadanos son:

Ma ría y Raúl Flores , ambos de 77 años

, ambos de 77 años David Johnson, 63

63 Luis Alfonzo Ju á rez , 90

, 90 Elsa Libera M á rquez, 57

57 Maribel Loya , 56

, 56 Margie Reckard, 63

63 y Juan Velázquez, 77

