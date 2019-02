Todo sobre la (poco arriesgada) alfombra roja de los premios Oscar

Por lo general siempre sucede lo mismo. El mundo le pone mucha expectativa a lo que sucede en la alfombra roja de los premios Oscar y el resultado no varía: no pasa nada demasiado relevante. Los artistas suelen ir por lo seguro y no toman demasiados riesgos para este acontecimiento. Entonces lo que importa son los vínculos comerciales con las grandes casas de moda, lucir alguna joya de esas cuyos ceros son impronunciables y salir lo mejor posible en las imágenes que después se reproducirán hasta el hartazgo durante las próximas jornadas.

Así que en la antesala de la ceremonia número 91 de los premios de la Academia no hubo demasiados vestidos ni trajes que recordaremos. Entre las novedades, los aciertos o los detalles que generarán alguna conversación estuvo el collar de brillantes que llevó Lady Gaga. La joya, firmada por Tiffany, era la misma que usó Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany's. Gaga —nominada a mejor actriz por su trabajo en Nace una estrella— acompañó la llamativa pieza con un vestido negro de Alexander McQueen.

Después —atentos aquellos que tienen casamientos en los próximos meses— el color de la temporada parece que es el rosado y todos los tonos a su alrededor. También hubo vestidos rojos y algún que otro en tono plata.

Premio para Glenn Close que se animó al dorado con un diseño de Carolina Herrera dando por sentado que será ella la ganadora a mejor actriz por su trabajo en La Esposa.

Desde la joven actriz Elsie Fisher hasta Amy Poehler optaron por caminar la alfombra con trajes.

Charlize Theron, cuándo no, fue una de las más hermosas de la noche con un diseño de Dior.

Y los hombres a los que se les ponía unas cuantas fichas no se salieron del libreto y llevaron smokings negros bastante convencionales. Mención aparte se merece el director Spike Lee con su traje violeta acompañado por zapatillas deportivas.