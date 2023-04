Todos los detalles de la nueva camiseta de Peñarol contados por un hincha que participó del diseño

Peñarol presentó su nuevo diseño de camiseta el domingo y el diseñador Federico Pérez, un hincha del club que participó de la confección de la nueva indumentaria, brindó en sus redes sociales algunos particulares detalles.

El sábado, en su cuenta de Twitter @Fedde70, Pérez escribió: "Y un día llegó el día. Se cumplió uno de los sueños más inverosímiles que se me podía haber ocurrido. El año pasado fui contactado por Puma para formar parte de un equipo de trabajo encargado de diseñar y traer a la vida, la indumentaria del Club Atlético Peñarol para este 2023".

Homenchenko y Coelho, dos de los modelos de Peñarol

"Sí, así. No solo trabajar junto a Puma, sino que además trabajar con, y para el club de toda mi vida. El club del que fui socio dos horas después de nacer; el club por el cual sufro, festejo, y básicamente vivo. La alegría es total desde entonces. No hay día que me levante y no vea los diseños y las fotos, o que no piense en su lanzamiento, en la gente vistiéndola, en los partidos y los jugadores defendiéndolas en la cancha. A los que están desde el principio, a los que estuvieron y ya no, a los que se han ido sumando, a todos: GRACIAS. Gracias por dar para adelante, por recomendar algún cambio con buena onda, por sugerir alguna idea, e incluso a aquellos que dieron sistemáticamente para atrás. Por último, agradecer a Puma por la oportunidad, por incluirme en este proyecto y grupo de trabajo, no como un hincha que diseña jugando, sino como un diseñador más. ¡VAMO' PEÑAROL!", agregó en un hilo tuitero.

"Llegamos a dibujar 17 versiones diferentes de camiseta local para elegir y desde ahí llegar a la versión final", explicó el domingo en respuesta a una consulta.

El escudo y sus estrellas

Un par de días antes se había filtrado el nuevo diseño cuando se llevó a cabo una producción fotográfica en el Campeón del Siglo de la que participaron Kevin Méndez, Léo Coelho, Santiago Homenchenko y Wendy Carballo.

1891, la referencia al año de fundación

"Soy de los que creen que los detalles hacen una diferencia. En este caso tenía cierto temor (yo personalmente, no hablo por la marca ni por el club jaja) de que no gustara lo de sacar el 1891 de su lugar actual, y la recepción -creo- fue buenísima!", escribió el domingo Pérez luego de que Peñarol presentara oficialmente las nuevas pilchas.

"Junto a Puma y el club nos propusimos crear a partir del concepto, usando esto como punto de partida. Este concepto fue 'visitar momentos gloriosos de la historia de Peñarol'. Allí encontramos elementos e ideas que tomamos para desde allí, crear algo nuevo. ¿Qué quiere decir esto? No es una reedición ni una reversión de ninguna camiseta. Los elementos que tomamos son evidentes. Contenedores 'oversize', que sobresalen del ancho de las franjas de forma adrede, dando una ilusión de camiseta vieja, Bastones anchos frontales, cómo en el 82 u 87, y claro, la joya de la corona: números blancos con un estilo evidentemente retro. ¿Por qué números blancos? Basta con viajar al 60, 61, 66, 82, 87, o 93".

"Un detalle que me olvidé! Siempre en lo más alto, flamea la gloriosa bandera de Peñarol", explicó.

La bandera se colocó en lo más alto del diseño

También explicó cómo se unen las franjas negras detrás del cuello: "Es la moldería de la marca. Se cose ahí arriba con la parte que viene de las mangas. Por eso se genera ese desfasaje".