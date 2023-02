Tras internarse por un brote psicótico, el hermano de Leandro Fernández vuelve a jugar

El futbolista argentino Brian Fernández, hermano del exdelantero de Nacional Leandro Fernández, tiene nuevo club, luego de estar internado por un brote psicótico y de realizar un proceso de recuperación.

El atacante firmó con Colón de Santa Fe, el equipo que acaba de cesar al entrenador uruguayo Marcelo Saralegui y que contrató a Néstor “Pipo” Gorosito.

Brian Fernández tiene una nueva oportunidad luego de estar internado durante casi un mes en el Hospital Iturraspe por un brote psicótico, informó TyC Sports, donde señalaron que el futbolista comenzó un proceso de recuperación junto a un grupo de profesionales

El atacante se sumó a los entrenamientos y espera jugar en el plantel principal.

“Estoy bien, tengo muchas ganas de revertir la situación”, dijo el futbolista a TyC Sports.

Fernández ha tenido problemas de adicciones a lo largo de su carrera.

“Es un problema personal que tengo que luchar día a día y trato de mejorar para hacerlo mejor, pero jamás les quise hacer un daño a ellos”, agregó sobre su vínculo con los hinchas del Sabalero.

Brian Fernández en Racing ante Gastón Bueno

“Son los últimos meses que me quedan en Colón y sé que puedo revertir la situación en la cual no tuve mucha continuidad”, dijo. “Viene un técnico nuevo, empezaré entrenado no sé si en Reserva primero, pero lo importante es que voy a continuar en Colón de acá hasta junio”.

Fernández había sido noticia en octubre de 2022 cuando fue arrestado en el barrio Yapeyú de Santa Fe por arrojarle piedras a un colectivo.

En ese momento el Hospital Iturraspe informó que fue internado con “un cuadro de salud mental agudo, un brote psicótico”.

Luego, comenzó “un exigente entrenamiento, rodeado de profesionales de distintas áreas para un abordaje interdisciplinario de su adicción a las drogas”, según informó Aire de Santa Fe.