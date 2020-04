Tras tensiones en el Mercosur, Lacalle habló con Alberto Fernández

El presidente, Luis Lacalle, habló en la mañana de este martes con su par argentino Alberto Fernández, luego de que Argentina anunciara que se retiraba de todas las negociaciones en curso del Mercosur.

Lacalle le escribió por Whatsapp este lunes para hacer una videoconferencia luego del anuncio sobre el Mercosur del pasado viernes. Según informó el gobierno argentino a medios de ese país, los mandatarios dialogaron sobre las “asimetrías” que existen dentro del bloque regional y manifestaron la voluntad de “corregirlas”.

Desde que asumió, Lacalle todavía no se ha reunido con el mandatario del país vecino ya que este no vino a la asunción del 1º de marzo.

Fernández, que este lunes puso sobre la mesa una posible ruptura del bloque si los países decidían avanzar en negociaciones sin Argentina, le propuso a Lacalle buscar una “lógica regional”.

El presidente argentino arremetió este lunes contra su antecesor, Mauricio Macri, y contra el presidente brasilero, Jair Bolsonaro, por la forma en la que manejaron el bloque regional.

“¿Si cada uno puede negociar lo que quiera para qué existe el Mercosur?”, se preguntó en diálogo con el programa de radio El Destape. Fernández aseguró que tanto Macri como Bolsonaro permitieron que “cada uno haga su tratado de libre comercio” y que de esa forma “no tiene sentido el Mercosur”.

“Si ellos quieren tirar por la borda al Mercosur, que lo digan”, apuntó.

Uruguay y la flexibilización

Argentina anunció el viernes que se retiraba de todas las negociaciones de los acuerdos comerciales que lleva adelante el Mercosur, así como de otros que puedan surgir a futuro.

Estas declaraciones llegan luego de que tanto el gobierno uruguayo como el brasilero se pronunciaran a favor de flexibilizar el Mercosur para permitir algunas negociaciones bilaterales.

Ese fue un tema que estuvo sobre la mesa en una reunión entre el canciller, Ernesto Talvi, y su par Ernesto Araujo. Antes de asumir, Talvi viajó a Brasilia e intercambiaron sobre este tema.

“Me parece extraordinariamente positivo para nuestro país. Vamos a negociar todos juntos, pero nos vamos a dar ciertos elementos que permitan flexibilidad”, señaló Talvi en una rueda de prensa tras aquella reunión.

Tras la decisión, un comunicado de la cancillería aseguró que Uruguay reafirma su fuerte compromiso por la “integración regional”. Sin embargo, Talvi habló en distintas ocasiones de la flexibilización para que los países puedan avanzar a distintas velocidades.

"Creo que todos estamos de acuerdo en que queremos negociar como bloque. El Mercosur es una marca muy importante en la medida que tengamos un Mercosur dinámico que sale a la búsqueda de acuerdos con el resto del mundo. La flexibilidad va a estar en el hecho de que cada país va poder asumir esos acuerdos a la velocidad y al ritmo que sean convenientes a sus intereses nacionales", dijo Talvi en febrero tras reunirse con su par argentino Felipe Solá.

Twitter Ernesto Talvi

Talvi durante su reunión con Solá. Archivo

Tras la medida adoptada, Argentina no participará en las tratativas en curso o a futuro en las que avance el bloque, aunque se excluyó en forma expresa el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

“La República Argentina informó que adoptó esta determinación en atención a prioridades de su política económica interna, agravada por la pandemia del covid-19, e indicó que no será obstáculo para que los demás estados partes prosigan con los diversos procesos negociadores”, se afirmó en el comunicado difundido por la Cancillería de Paraguay que ostenta la Presidencia Pro Témpore del bloque.

Uno de los primeros en salir a criticar al gobierno argentino fue el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, aunque sin mencionar directamente esta decisión. "Nosotros no queremos convertirnos en una Argentina, no queremos convertirnos en una Venezuela. Estamos en otro camino, el de la prosperidad, no en el camino de la desesperación", dijo.