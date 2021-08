Tres aportes para un Uruguay renovado en lo demográfico, lo económico y lo cultural

1. Desde un punto de vista material, el problema más grave que sufre nuestro país es el demográfico, porque a largo plazo amenaza su misma supervivencia. Una verdadera solución al problema demográfico del Uruguay no puede venir de la inmigración por dos razones principales: a) el envejecimiento de la población es ya un fenómeno mundial, por lo que el recurso masivo a la inmigración apenas lograría, si acaso, ganar algo de tiempo; b) con toda la apertura, el respeto y el cariño del mundo por los inmigrantes, hay que considerar que los uruguayos queremos sobrevivir también como pueblo, no ser sustituidos por otros pueblos. Los uruguayos no somos un mero conjunto de individuos que casualmente habitamos un mismo territorio. Somos un pueblo: una trama compleja de personas y familias que comparten una historia, una cultura, unas tradiciones y una voluntad de vivir juntos como nación. Esa trama no es cerrada ni estática, pero tampoco es una simple masa intercambiable por cualquier otra1.