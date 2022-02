¿Y si vamos a Catar? Los uruguayos comienzan a sondear cuánto cuesta ir al Mundial

Por Juan Andrés Sainz-Especial El Observador

Tras el arrollador triunfo 4 a 1 de la selección uruguaya sobre Venezuela, son cada vez más los hinchas que se ilusionan con clasificar al Mundial e ir a alentar a la celeste. Ahora muchos fanáticos se adelantaron al resultado oficial y, confiados en el equipo dirigido por Diego Alonso, sacaron la calculadora... para encontrar el camino menos costoso hacia Catar, dando por hecho que la selección logrará su objetivo en los dos encuentros que restan (Perú y Chile) para culminar las Eliminatorias.

Paquetes

En el sitio web Despegar se encuentran pasajes a poco más de US$ 3 mil ida y vuelta para las fechas de la Copa del Mundo. No obstante, lo complicado para un comprador en solitario será obtener entradas y reservar alojamiento de forma independiente: de acuerdo a operadores consultados por El Observador, Doha (la capital de Catar y sede de la competición) tendrá en unos meses capacidad para hospedar algo más de 100 mil personas, cuando la afluencia de público para el Mundial se espera en más de 1 millón.

Las agencias de viajes han comenzado a pensar en las posibilidades que trae el máximo evento de fútbol del planeta. Para un país alejado y poco conocido como Catar, los programas armados por las agencias dan mayores garantías a los hinchas. Ya para el torneo anterior, operadores turísticos opinaron que "Rusia no es como Brasil, que podías tirarte a ver qué pasaba". Pues Catar es un destino más remoto aún para las conexiones internacionales de Uruguay.

Sergio Bañales, director de Mac Travel, afirmó en diálogo con El Observador que, —incluyendo pasajes aéreos, alojamiento en hotel 4 estrellas, y entradas (las más accesibles) para toda la fase de grupos— el precio del paquete no baja de US$ 13 mil en su versión más económica, con una estadía de 13 días.

De acuerdo al director de Mac Travel, los vuelos podrán tener entre una y tres escalas. Además, para remediar las complicaciones por el escaso alojamiento, Bañales no descarta aprovechar la capacidad hotelera de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (a una hora de vuelo de Doha, la capital catarí). "Es lo mismo que si vos quisieras hacer un mundial en Uruguay; no se puede, te tenés que apoyar en otro país", explicó. El monto del plan es reembolsable si el equipo no clasifica.

La celeste recompuso su imagen ante Venezuela con una goleada 4 a 1.

Por su parte, Fernando Riva, gerente de Hiperviajes, comentó a El Observador que lo más complejo de coordinar "es la parte de vuelos" por la escasa conectividad entre el país y el Estado anfitrión. También manifestó que las consultas para viajar empezaron a notarse desde la victoria de la selección ante Paraguay y que hay quienes se mostraron preocupados "por notar que las fechas de la competición coinciden con el cierre de las clases para adolescentes y niños".

A diferencia de Bañales, Riva prefirió no arrojar cifras de precios por el momento. "Lo que hay hoy es muy poco y a precios muy caros, entonces, preferimos no lanzar al mercado algo que no sea atractivo y en baja cantidad", argumentó.

Días atrás Marina Cantera, presidente de la Cámara de Turismo, dijo a El Observador que las agencias de viajes están en una situación "realmente complicada". Al arrastre de malos rendimientos desde el arranque de la pandemia, debieron sumarle la frustración de su zafra turística —prometedora hasta hace pocos meses— por los brotes de ómicron en el país. Con este panorama, la clasificación de la celeste podría aliviar sus números rojos y mejorar sus perspectivas de salir a flote.

Entradas

Para conseguir entradas a los partidos de forma independiente, es necesario entrar a la sección de entradas en el sitio oficial de FIFA, dar click al acceso internacional (por oposición al de residentes cataríes) y enviar una solicitud de acuerdo a los pasos indicados en ese sitio. Con todas las solicitudes, la FIFA sorteará aquellos con derecho a abonar los tickets, debido a que las solicitudes serán presuntamente más numerosas que la cantidad de boletos disponibles.

De acuerdo a la página oficial de FIFA, existen cuatro categorías de entradas para la Copa Mundial:

La categoría 1 es la más cara y está ubicada en las zonas preferentes del estadio.

Las categorías 2 y 3 se localizan en una zona del estadio separada de la categoría 1.

La categoría 4 es una zona del estadio separada de las zonas que comprenden las categorías 1, 2 y 3. Esta categoría está reservada exclusivamente para residentes en Catar.

Todos los precios para concurrir a los partidos están en riales cataríes (QAR). Ver un partido de la fase de grupos sale QAR 250, QAR 600 y QAR 800, para las categorías 3, 2 y 1 respectivamente —lo que equivale a $ 3.015, $ 7.236 y $ 9.648 cada una a la cotización actual (QAR 1 ≈ $ 12,06)—.

En cambio, para paquetes que incluyen los tres partidos de la fase de grupos (llamados "abono de equipo" o TST por su sigla en inglés), los valores se corresponden con $ 9.950, $ 23.878 y $ 31.838 según la categoría. Aunque el paquete es más caro que comprar tres entradas por separado, puede ser útil para evitar la incertidumbre del sorteo para tres boletos diferentes. Además, hay promociones adicionales para ver cuatro partidos (grupos y octavos de final) y siete partidos (todas las fases) a precios mayores.

Búsquedas en internet se disparan

Las búsquedas en Google acerca de la próxima Copa del Mundo afloraron cada semana que Uruguay jugó por las Eliminatorias en los últimos 12 meses. Pero las consultas web por entradas recién empezaron a verse desde la semana pasada, cuando la ilusión de clasificar se tornó más tangible por los resultados positivos obtenidos ante Paraguay y Venezuela.

Búsquedas de Google en Uruguay relacionadas a la Copa Mundial de Fútbol de 2022

Búsquedas de Google en Uruguay por el término "entradas Qatar"