Trump festeja victoria, pese a que perdió la Cámara de Representantes ante los demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este miércoles como una "gran victoria" los resultados obtenidos luego de las elecciones de mitad de mandato en ese país, en las que millones de estadounidenses se volcaron el martes a las urnas para juzgar el desempeño del gobierno de Trump. En juego estaban los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 senadores.

Según Trump, el Partido Republicano "desafió la historia al ampliar su mayoría en el Senado", luego de ratificar y aumentar su mayoría en la cámara alta. Pese a que los republicanos perdieron la mayoría en la cámara baja, ahora dominada por 220 demócratas y 194 republicanos, el presidente de Estados Unidos definió a los comicios del martes como una jornada "increíble" para sus correligionarios.

"Esta elección marca el mayor avance en el Senado del partido de un presidente en su primer mandato desde por lo menos (el mandato del mandatario John F.) Kennedy en 1962", dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Por otro lado, Trump amenazó con negarse a cooperar con los demócratas en temas legislativos si inician investigaciones en su contra desde la Cámara de Representantes y pronosticó que, si eso ocurre, le otorgará puntos políticos de cara a las elecciones presidenciales de 2020.

"Si eso ocurre (y me investigan), vamos a hacer lo mismo (contra los demócratas desde el Senado), y el gobierno se paralizará", dijo Trump en una crispada aparición ante la prensa. "Y eso probablemente será mejor para mí políticamente. Creo que sería extremadamente bueno para mí políticamente, porque creo que soy mejor en ese juego que ellos", agregó.

También se refirió a los resultados que obtuvieron en las legislativas aquellos republicanos que rechazaron su apoyo en la campaña para el Congreso. "Esas son algunas de las personas que decidieron por su propia razón no sumarse, ya sea por mí o por lo que defendemos", dijo Trump a la prensa. "Lo hicieron muy mal. No estoy seguro de que deba estar feliz o triste, pero me siento bien por eso", agregó.

Fuente: EFE y Reuters