Udelar habilita actividades presenciales en Rivera, Montevideo y Tacuarembó

La Universidad de la República habilitó este viernes la presencialidad en sus centros de Rivera, Montevideo y Tacuarembó, aunque con actividades diferenciadas por la situación sanitaria de cada departamento. La información fue divulgada a través de un comunicado que la institución publicó en su web y que está firmado por el rector Rodrigo Arim.

Rivera, por ejemplo, podrá retornar a la actividad presencial porque “se encuentra consolidado en un nivel de alerta amarillo”. La institución establece en el comunicado que se basó en las proyecciones a la baja de contagios de covid-19, que actualmente se reflejan en el índice de Harvard, cuyo cálculo mide la cantidad de casos por cada 100 mil habitantes en los últimos siete días.

Según la actualización de este viernes, Rivera es el departamento con más bajo nivel de riesgo, con 4,34 casos cada 100 mil habitantes, y se encuentra en riesgo amarillo. “Las proyecciones indican que se mantendrá así durante la próxima semana”, añade el texto.

Tras la nueva disposición, en el departamento solo podrán trabajar en forma virtual quienes presenten certificación que lo justifique. Los funcionarios deberán hacer sus actividades en formato presencial, en turnos semanales que aseguren el funcionamiento de los espacios laborales entre las 9:00 y las 18:00 horas, con las excepciones que determinen las autoridades.

Las clases presenciales deberán dictarse con la garantía de un metro de distancia entre estudiantes, con “estricto” uso de tapabocas y buena ventilación, por un tiempo no mayor a los 90 minutos. Sin embargo, cuando las actividades requieran de más tiempo (por ser prácticas de laboratorio, prácticas clínicas, entre otras) se podrá ampliar su horario siempre y cuando transcurridos los 90 minutos se deje libre el salón para el recambio de aire durante 10 minutos.

Los lugares físicos en los que no sea posible mantener el criterio de distanciamiento o donde la ventilación no sea adecuada, deberán ser utilizados por una persona a la vez. Por otra parte, los espacios comunes al aire libre podrán ser utilizados por períodos de no más de 120 minutos.

Montevideo y Tacuarembó

La Udelar también toma en cuenta los escenarios epidemiológicos de Montevideo y Tacuarembó que, si bien se mantienen en riesgo naranja, anuncian la posibilidad de retomar algunos espacios presenciales. En estos casos se puede combinar la modalidad de trabajo a distancia con la presencialidad, en función de las posibilidades de cada sede. Sin embargo, el dictado de cursos todavía se deberá hacer principalmente de manera virtual.

“Se deberán diseñar esquemas de trabajo que prioricen el funcionamiento en burbujas laborales que minimicen contagios en la universidad y que permitan la continuidad de su funcionamiento en caso de emerger casos de covid-19”, se explica. Podrá ser el caso de talleres, seminarios, prácticas, entre otros.

Además se habilita las evaluaciones presenciales que no puedan hacerse en formato virtual. Pero deberán desarrollarse en espacios ventilados, manteniendo una distancia interpersonal de dos metros, con uso obligatorio de tapabocas, durante un tiempo no mayor a los 90 minutos y con un aforo máximo de 20 personas por espacio físico. Las clases bajo modalidad expositiva se deben mantener en las plataformas digitales.

La universidad hace hincapié en la ventilación de los espacios, uso de tapabocas y mantenimiento de una distancia física, "a fin de mantener lo más posible la presencialidad". El objetivo es apuntar a la “calidad de la actividad universitaria” y habilitar tareas que al momento tenían restricciones por no poder hacerse de forma presencial.

Rocha, Maldonado, Paysandú y Salto

Los departamentos de Rocha, Maldonado y Paysandú se encuentran en el nivel de alerta rojo, mientras que Salto está en naranja, de acuerdo al índice. Si bien las proyecciones indican que en el transcurso de la semana estos departamentos alcanzarán y se mantendrán en un nivel de alerta naranja, por precaución la actividad presencial en las sedes de esos departamentos no se realizará.

En ese sentido, no hay modificaciones: las actividades se mantienen de forma virtual.

Uruguay en Harvard

Promedio de casos nuevos de los últimos siete días cada 100 mil habitantes

Con los datos de este viernes, Uruguay está en la zona de riesgo naranja según el índice de Harvard, porque tiene 18,83 casos cada 100 mil habitantes. Necesitará tener menos de 10 para descender un nuevo escalón y ubicarse en amarillo.

Si se mira por departamentos, Durazno y Cerro Largo ingresaron en las últimas 24 horas en zona de riesgo amarilla, y se ubican en el mismo nivel que Rivera y Lavalleja. Por su parte, Rocha abandonó el riesgo rojo y pasó a naranja.

En total, 12 departamentos se mantienen en zona naranja: Salto, Tacuarembó, Río Negro, Soriano, Flores, Florida, Rocha, Treinta y Tres, Montevideo, Canelones, San José y Colonia. En tanto, Maldonado, Paysandú y Artigas están en rojo.

Una nueva actualización ocurrirá este sábado luego del reporte diario que emite el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Hay una tendencia a la baja en cantidad de contagios, a partir del proceso de vacunación. El 12 de junio, por primera vez en cuatro meses, Rivera fue el primero en bajar a zona naranja, y luego más departamentos adoptaron esa tendencia hasta la actualidad.