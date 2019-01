Un argentino quiso hacer un rebase y causó un accidente con dos muertos

Dos personas murieron y otras seis resultaron heridas tras protagonizar un accidente de tránsito en el kilómetro 464 de la ruta 5, en la Parada Solari del departamento de Rivera. El accidente se produjo sobre las seis y media de este lunes cuando un vehículo en el que viajaba una pareja de argentinos trató de rebasar a otro y, tras un error de cálculo, chocó con dos autos que venían de frente, con ocupantes uruguayos y brasileños, según información de la Dirección Nacional de Bomberos a la que accedió El Observador.

Quienes murieron se dirigían en dirección a Montevideo hacia la ciudad de Tranqueras en una camioneta Wolkswagen Parati, de matrícula de Santana do Livramento, en la que viajaban cuatro adultos. De acuerdo a la información oficial, ya habían fallecido cuando llegaron las autoridades.

En un Chevrolet Cruze, otro de los vehículos afectados, había un hombre y una mujer que no estaban en el auto cuando llegaron los bomberos, porque habían sido despedidos tras el impacto. Fueron trasladados de urgencia al Hospital de ASSE de Rivera. Según sospechan los bomberos, la pareja también viajaba con un niño -al que no encontraron en la escena-, pero como estaban en "estado de shock" los adultos no fueron interrogados.

Los argentinos viajaban en una camioneta Chevrole Custon, con matrícula de Piriápolis. El hombre debió ser rescatado de dentro del auto y fue trasladado al hospital de Rivera. La mujer no sufrió lesiones de gravedad, pero acompañó a su pareja al centro de atención.

Los detalles del accidente son investigados por Policía Científica y por la fiscal Tania Vidal que intentará determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro y las eventuales responsabilidad penales que puedan caber.