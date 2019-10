Un barco uruguayo da la vuelta al mundo en la Clipper Race

Por Pablo Mancione

Una de las competencias más importantes del yachting a nivel mundial llegó por segunda vez a Uruguay y hasta el día 23 los veleros permanecerán en el puerto de Punta del Este.

Se trata de la Clipper Race, una regata por piernas (tramos que van desde el puerto de una ciudad a otra) alrededor del mundo en la que participa por primera vez un barco uruguayo. El mismo fue bautizado como Punta del Este y es capitaneado por el español Jerónimo Santos, que cuenta entre sus tripulantes con cuatro uruguayos.

A bordo participan en diferentes etapas los compatriotas Sofía Strasser, Alejandra Alvira, Darío Rodríguez y Fernando Antía.

Este último ya participó la edición anterior en el barco Liverpool en la edición 2017-2018 del evento.

Junto a los cuatro uruguayos se desempeñan otros 20 tripulantes de Finlandia, Australia y Canadá; hombres y mujeres que van de los 20 a los 76 años.

YCPE

El comodoro del Yacht Club Punta del Este, Juan Etcheverrito, destacó la importancia de ser Uruguay el único puerto que tocará la Clipper Race en Sudamérica: “Esta es una oportunidad única de ubicarnos en el yachting internacional y de difundir a través del barco Punta del Este todas nuestras bondades como país y balneario mundial”.

“Contar con esta embajada flotante que recorrerá el mundo durante 11 meses llevando a cada puerto nuestra cultura, gastronomía y espíritu deportivo es magnífico”, agregó.

La competencia

Alrededor de 700 tripulantes que representan a 43 países integran la flota de los 11 veleros de 70 pies (21 metros de largo) que navegarán durante un año recorriendo seis continentes y haciendo seis cruces oceánicos.

La competencia se divide en ocho etapas. La primera de ellas partió desde Londres para llegar a Punta del Este cruzando el océano Atlántico. La segunda conectará con Sudáfrica en un nuevo cruce del Atlántico, luego atravesarán el Índico hasta Australia, navegarán el Pacífico hacia Estados Unidos, pasarán por el canal de Panamá para luego cruzar nuevamente el Atlántico hacia el destino final en el Reino Unido.

YCPE

La prueba se desarrolla cada dos años y tarda alrededor de 12 meses, con la particularidad de que la mayor parte de los tripulantes que compiten son amateurs, personas en muchos casos sin ninguna experiencia previa en deportes náuticos, pero que tomaron la decisión de largarse a esta aventura, entrenados previamente a la carrera y guiados por un skipper o capitán que, a diferencia de la mayoría de la tripulación, cuenta con experiencia en navegación.

Este desafío único une a todos; desde jefes, ejecutivos hasta peluqueros, enfermeras, bomberos, granjeros, olímpicos, techadores o estudiantes.

Las embarcaciones que partieron del Reino Unido el 1° de setiembre y tocarán 15 puertos son: Seattle, Bermuda, Punta del Este, WTCLogistics, Halong Bay, Imagine your Korea, Sanya 2, Dare to Lead, Qingdao, City of Zhuhai y Unicef. En su camino visitarán Portugal, Uruguay (Punta del Este, único puerto de Sudamérica), Sudáfrica, Australia, China, Filipinas, Estados Unidos, Panamá, Bermudas, para finalmente regresar al Reino Unido.

Un poco de historia

Sir Robin Knox Johnston, fue la primera persona en navegar en solitario, sin parar, alrededor del mundo en 1968-1969 en el Times Golden Globe Race. Creador de la Clipper Race en 1996, decía que “es una carrera abierta a marineros no profesionales y les da la oportunidad de conquistar los océanos alrededor del mundo”.

A partir de 1996, la carrera se desarrolla cada dos años, tocando diversos puertos en todo el mundo. Desde la recordada regata Whitbread, donde participó el barco Uruguay Natural entre los años 1993 y 1994, Uruguay no participaba con una embarcación propia en regatas alrededor del mundo.

Este evento mundial ha sido posible gracias al esfuerzo del Yacht Club Punta del Este, la Armada, la intendencia de Maldonado y espónsores que lograron el objetivo de poner nuevamente a Uruguay en el mapa de la náutica mundial.