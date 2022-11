Un hombre ganó US$ 2.040 millones en la lotería de EEUU, el premio más alto de la historia

La recaudación se acumuló durante 40 semanas después de que ninguna persona acertó los cinco números ni tampoco el sexto extra que otorga el premio mayor.

El boleto que acertó los seis números se vendió en California en un local de Altadena, un condado de Los Angeles anunció la Administración de Lotería estatal.

California Lottery makes its FIRST EVER Billionaire! One lucky ticket sold at Joe’s Service Center in Altadena matched all 6 numbers in the November 7 #Powerball draw. The final jackpot amount for this draw came to $2.04 BILLION dollars. (1/2) pic.twitter.com/9mSEAh18s1