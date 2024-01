Un joven futbolista argentino está a un paso de sumarse a un grande de Italia

Se trata de Carlos Alcaraz, futbolista de 21 años y oriundo de La Plata, que hizo sus primeras armas en el futbol argentino con la camiseta de la Academia y que actualmente se desempeña en el Southampton de Inglaterra, que milita en el Championship, la segunda división.

A partir de lo comunicado por el periodista italiano Fabrizio Romano, se conoció que el argentino ya se está realizando la revisión médica en Londres y, en caso de que no haya problemas, luego viajará hacia Turin, Italia, para sumarse a su nuevo equipo.

Además, también se informaron los montos que abonarían los italianos a pesar de que el acuerdo, en un principio, consiste en un préstamo hasta junio de 2024. "La Juve pagará una comisión por la cesión, más una opción de compra NO obligatoria, el paquete superaría los 40 millones de euros", explicó.

