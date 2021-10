Un museo de Dinamarca le pide a un artista que devuelva el dinero después de entregar dos lienzos en blanco

Dos lienzos en blanco.

Reuters El artista danés Jens Haaning entregó dos cuadros blancos bajo el título Take the Money and Run ("Toma el dinero y corre").

Eso es lo que recibió el Museo de Arte Contemporáneo Kunsten de Aalborg, Dinamarca, en respuesta al encargo que le hizo al danés Jens Haaning.

La galería le pidió al artista de 56 años, que es conocido por sus obras críticas sobre el dinero, el racismo, el poder y los grupos marginados, que recreara una obra anterior suya formada por dos cuadros de cristal llenos de billetes, uno con 328.000 coronas y otro con 25.000 euros, que reflejaban el salario medio anual de Dinamarca y Austria.

Las obras iban a formar parte de una exposición con piezas de 22 artistas donde el tema principal era el papel del individuo en el mercado laboral actual.

Ante esta proposición, el artista danés pidió prestadas 550.000 coronas danesas, alrededor de US$83.000, para incluirlas en sus cuadros y después devolverlas.

La sorpresa llegó cuando el museo recibió los dos cuadros blancos bajo el título Take the Money and Run ("Toma el dinero y corre").

Ahora el museo le reclama el dinero prestado.

"Es dinero del museo y tenemos un contrato que dice que el dinero debe estar de vuelta el 16 de enero", le dijo Lasse Andersson, director del museo al programa Newsday de la BBC.

Aunque reconoció que también le hizo reír. "[La obra] provocó a los curadores y a mí también un poco, pero al mismo tiempo me reí porque era muy humorístico".

Sin embargo Haaning, de 56 años, no lo tiene tan claro.

"El trabajo es que he tomado su dinero", le dijo a la radio dr.dk.

"Animo a otras personas que tienen condiciones de trabajo tan miserables como las mías a hacer lo mismo", dijo, y agregó que recrear sus trabajos anteriores le habría costado dinero de su propio bolsillo.

Getty Images El artista danés Jens Haaning vive en Copenhague.

Pero hablando con la BBC, Andersson refutó la afirmación de Haaning de que el museo no había accedido a pagarle de manera justa.

"Acabamos de firmar un acuerdo con la Asociación de Artistas Daneses que aumenta lo que se les paga a los artistas cuando exponen", dijo.

"Creo que Jens ha roto el trato".

