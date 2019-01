Un televisor que se enrolla, cerveza en cápsulas y otras novedades de la feria de tecnología de Las Vegas

Los televisores fueron los grandes protagonistas este martes en la primera jornada de la feria de electrónica de consumo CES 2019, en la que dos referentes del sector, LG y Samsung, presentaron sus nuevos buques insignia en el rubro pantallas.

La TV de LG, que saldrá al mercado este mismo año, tiene una pantalla 4K OLED de alta resolución que se enrolla sobre sí misma dentro de un soporte base cuando está apagada y por tanto no ocupa espacio en la habitación en que se encuentre.

"Lo que los directores de ciencia ficción imaginaron hace décadas es ahora una realidad", aseguró el vicepresidente de marketing de LG, David VanderWaal, al presentar la OLED TV R.

El aparato tiene tres modalidades distintas: vista completa, que supone la totalidad de la pantalla; vista lineal, en la que la pantalla se esconde parcialmente y sólo muestra los controles de música, reloj, información meteorológica y otros, y la vista cero, en la que todo el televisor "desaparece".

Todos los nuevos televisores de LG, incluyendo el modelo enrollable, contarán con los asesores virtuales Google Assistant y Amazon Alexa, y el software Apple AirPlay. Esto marcó un quiebre en la manera en la que los gigantes de tecnología suelen hacer negocios y dejaron atrás es rivalidad entre empresas que hace que los dispositivos de diferentes marcas no sean compatibles entre sí.

LG no reveló los precios de la televisión enrollable.

Por su parte, Samsung presentó The Wall, un televisor con tecnología MicroLED de alta resolución 4K y de 75 pulgadas, lo que representa una reducción importante del tamaño que este tipo de aparatos hasta la fecha y lo hace más fácilmente adaptable al hogar. A su vez es extremadamente fino y tiene marcos imperceptibles.

Esto indica que la tendencia de los televisores irá por el camino de la customización: pantallas que puedan ajustarse a las necesidad de los usuarios dependiendo del momento en que vayan a ser utilizadas.

Samsung también presentó su QLED 8K de 98", que es el más grande hasta el momento, y se suma a su línea 2019 que cuenta con los modelos de 65", 75", 82" y 85". Integrada con el chip de procesador Quantum 8K, la línea 2019 8K ofrece funciones inteligentes: ya sea que se mire contenido a través de un servicio de transmisión en línea, decodificador, HDMI, USB o incluso duplicación de pantalla móvil, la tecnología basada en inteligencia artificial de Samsung puede reconocer y elevar cualquier contenido, independientemente de la resolución nativa, a una calidad casi perfecta de 8K.

Es posible localizar contenidos de voz usando Bixby y el sistema de AI Remote, así como con Amazon Echo y Google Home.

Panasonic también presentó un televisor, el GZ2000, un aparato de tecnología OLED y pensado más que nada para la edición de materiales audiovisuales. Su principal características es la fidelidad de color. La colorista Stefan Sonnenfeld trabajó junto con la marca para lograr una "perfección al mejor estilo Hollywood".

Las otras novedades

Auriculares diseñados para nadar, pero que no te aislan

Existe varios auriculares a prueba de agua, pero los nuevos Aftershokz Xtrainers, lanzados en el CES, están diseñados para hacer vibrar los huesos del oído de manera particular. Esto hace que la calidad del sonido sea casi única. A su vez, la tecnología hace que la música entre perfecto en los oídos, pero no aislan del ambiente, por lo que están pensados para poder nadar o navegar en mar abierto y estar alerta a los peligros exteriores. No necesitan conexión a un celular ya que poseen 4GB de memoria interna para cargar archivos de audio. Su batería tiene una duración de seis horas y saldrá a la venta en el segundo semestre del año a un precio sugerido de US$ 149 en Estados Unidos.

Para bloggers: un micrófono que transforma el celular en un estudio de grabación portátil

Es cada vez más común que los jóvenes se interesen en registrar su vida cotidiana a través de teléfonos móviles, muchos incluso lo hacen con una técnica y estética muy cuidadas porque lo consideran activos valiosos en sus redes sociales. Shure, una marca fuerte dentro del mercado, lanzó un nuevo equipo de audio y estabilización de imagen que se conecta al celular y lo transforma en un verdadero estudio de grabación portátil. Es compatible con iOS y Android y ya se puede preordenar en la web de Shure a US$ 249.

Cerveza en cápsulas

Las máquinas de cápsulas tuvieron su consolidación en el mercado gracias al café, ahora LG lanzó un nueva máquina que fabrica cerveza tipo casera mediante esta técnica. Solo hay que colocar los comprimidos dentro de la máquina, agregar agua y semanas después tendrá hasta cinco litros de su propia cerveza "artesanal". Hay varios tipos: IPA, Blonde y Stout.

Panadero

El BreadBot es un robot presentado que puede hacer más de 200 panes al día, incluyendo la famosa baguette francesa. Tiene el tamaño de un automóvil y es completamente autónomo: la máquina mezcla los ingredientes, amasa y cocina hasta 235 panes al día, alrededor de una docena de panes por hora, según su fabricante, Wilkinson Baking Company.

Con información de EFE y AFP.