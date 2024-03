Una artista uruguaya abrirá el show de Luis Miguel en Uruguay: mirá quién será

La cantautora Meri Deal es la elegida para abrir el concierto de Luis Miguel el próximo 16 de marzo en el Estadio Centenario. El Sol de México llegará a Montevideo después de doce años y se estima que llenarán las tribunas más de 35 mil personas.

Meri Deal volverá a cantar en el Estadio Centenario

La uruguaya encabezará el show previo a la entrada del artista con un repertorio en el que interpretará sus canciones más conocidas en un formato acústico.

Deal siempre soñó con ser cantante y la oportunidad le llegó en su adolescencia, cuando la convocaron para ser la vocalista de la banda Toco para vos. En la formación de "cumbia cheta" le puso su voz a canciones como Hasta la luna, Solo necesito o De vez en cuando, antes de convertirse en artista solista.

El próximo 16 de marzo no será la primera vez que Deal canta ante miles de personas en el escenario más grande del país. En 2019 también cantó en el Estadio Centenario al ser invitada para abrir el show del cantante británico Ed Sheeran y en 2020 teloneó el concierto de la banda Maroon 5.

"Ese show me marcó mucho. Tuvo algo especial y es que fue la primera vez que me presenté como solista. Me agarró de sorpresa. El equipo de él (Sheeran) me trató muy bien. Me hicieron una prueba de sonido que duró una hora cuando, en realidad, a los teloneros les dan cinco minutos para probar. Me pidieron que cantara otra y me felicitaron. El propio Ed me dijo que le encantó”, dijo a El Observador sobre aquella primera vez en el Centenario.

En 2020 abrió el concierto de una de las bandas pop más populares de la década de los 90', los Backstreet Boys, en el Antel Arena.

Después la pandemia detuvo los shows multitudinarios por un tiempo, hasta que en diciembre de 2021 fue invitada por No Te Va Gustar para cantar Chau también en el Centenario, donde volvió para abrir el concierto de Tini Stoessel.

Deal ahora reparte su carrera entre Uruguay y México. En setiembre del año pasado lanzó su primer disco como cantautora: Amores náufragos.

La artista anunció que abrirá el próximo show de El Sol de México con un video en sus redes sociales en el que interpretó una versión acústica de Cuando calienta el sol, uno de los tantos hits que Luis Miguel ha cosechado durante su carrera.

Las entradas para el show del 16 de marzo están a la venta en la plataforma AccesoYa, aunque solamente quedan localidades disponibles en el tercer anillo, Ámsterdam y Colombes.