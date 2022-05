Uno de cada cuatro jóvenes argentinos no trabaja ni estudia

Los altos bolsones de pobreza y la subocupación informal muestran un panorama de una Argentina que tiene quebrado su tejido social y no logra salir de sus continuos ciclos de crisis. Los datos son alarmantes: la pobreza trepa al 55% con una inflación cercana al 60% anual.

Los resultados del quiebre social están a la vista: uno de cada cuatro jóvenes, entre 18 y 25 años, se encuentran fuera del sistema y ni estudia ni trabaja. A ellos se los conoce como los "jóvenes nini" y fueron parte de un estudio realizado entre los años 2018 y 2021, en especial durante la pandemia del Covid-19.

El trabajo fue elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. "El porcentaje de jóvenes que no estudian y no trabaja es significativamente mayor en los estratos de obreros integrados y trabajadores marginales con respecto a los estratos medio profesionales y medio no profesionales", señala en sus conclusiones.

Ilustración

Informe de la UCA

Agrega que "sin muchos cambios antes o después de la crisis por el Covid-19, de manera persistente, entre 2017 y 2021 más del 25% (1 de cada 4 jóvenes) no estudia ni trabaja de manera remunerada".

Al respecto Alejandro Artopoulos, sociólogo, profesor e investigador de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés (UdeSA) dijo que “es evidente la situación de crisis económica y la imposibilidad de encontrar trabajo. Es decir, la economía se quedó sin recursos para producir puestos de trabajo tanto en la economía formal como en la informal″, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación.

En Uruguay, según datos del 2019, los jóvenes nini solo alcanza a un 17% según las estimaciones realizadas por el Observatorio Territorio Uruguay dependiente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

El trabajo de la UCA además se sumergió en los efectos que pudo tener la pandemia entre los jóvenes nini, más aún si tomamos en cuenta que durante un año las escuelas argentinas estuvieron cerradas y los jóvenes alejados de sus aulas. Otros de los efectos del encierro fue el cierre de persianas de comercios y Pymes.

El estudio detectó que no hubo variaciones importantes durante la pandemia en este segmento de jóvenes nini. Durante la pandemia hubo una leve mejora en la situación educativa de la franja de los jóvenes de 18 a 24 años, “pero pasada la crisis, el déficit educativo empeora con niveles todavía por sobre los registrados antes del Covid 19", enfatiza el estudio.

Otro dato llamativo señala que las mujeres que ni estudian ni trabajan en el universo de los nini duplica a los varones en su misma condición. “El porcentaje de mujeres que no estudian ni trabajan de manera remunerada, ni buscan empleo, aunque con relativa reducción pospandemia, duplican de manera estructural a sus pares varones”.

Captura

Informe de la UCA

El último informe de la UCA fue realizado en el año 2018 y allí se concluye que cinco de diez jóvenes encuestados, unos 650 mil, no estudiaba ni trabajaba. Si comparamos el 2018 con los últimos tres años vemos que los porcentajes no varían: "sin muchos cambios antes o después de la crisis por Covid-19, de manera persistente, entre 2017-2021 más del 25% (1 de cada 4 jóvenes) no estudia ni trabaja".

Mónica Marquina, doctora en educación superior e investigadora del Conicet, agrega: “El problema de los jóvenes que no estudian ni trabajan no es de ahora, pero se exacerbó en los últimos años, llegando a una cantidad cercana al millón y medio de personas”.

Si comparamos los cuatro segmentos de jóvenes que se están estudiando podemos ver, a la luz de las diferentes actitudes descritas, que “uno de cada tres jóvenes nini (34%) esperan que la solución de sus problemas provenga de la suerte, del azar o de Dios", detalla el estudio.

A otro grupo se los conoce como “los fatalistas” y para ellos, no importa lo que hagan, seguirán fuera del sistema. Mientras que “los apáticos”, que son el 29% de universo de los nini contestaron que "no afrontan el problema debido a la falta de confianza en su propia capacidad de control".

La investigación del Observatorio de la Deuda Social de la UCA se viene realizando desde 2017. Este año abarcó un universo de 5.800 hogares, en los que se entrevistó a 2.700 jóvenes. La muestra se realizó en ciudades con más de 80.000 habitantes.