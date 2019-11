Uruguay bate récord diario de exportación de energía eléctrica

La venta de excedentes de energía a la región marcha a buen ritmo este año, al punto que ya en junio pasado llegó a volúmenes récord, impulsada por la fuerte demanda que ha tenido el sistema eléctrico argentino en este 2019.

Al margen de esto, en la semana que pasó hubo dos hechos relevantes. Por un lado se retomaron las exportaciones a Brasil, y por otro se batió el récord de exportación para un día. Esto último ocurrió el miércoles 30 de octubre cuando la generación total fue de 60,7 gigavatios hora (GWh) y más de la mitad (32,7 GWh, el 54%) fue vendido a los países vecinos a través de las interconexiones, según datos de UTE.

Ese miércoles la totalidad de la energía generada durante las 24 horas provino de fuentes renovables: 55% hidráulica, 41% eólica y 4% biomasa. Los números del acumulado anual muestran que hasta la fecha el 24% de la energía generada en el país fue exportada.

Brasil con buena perspectiva

La comercialización de energía al vecino norteño a través de la estación conversora de Melo tiene buena perspectiva para lo que queda del año. En esta época de primavera los volúmenes suelen incrementarse aunque en 2019 eso todavía no se refleja en los números.

Hasta el jueves 31 de octubre se llevaban comercializados 349 GWh, algo más de la mitad que en igual período de 2018. Brasil registra una caída de la demanda eléctrica y también se ha visto favorecido por buenos niveles de hidraulicidad. “Entendemos que más sobre noviembre quizás tengan necesidad de importación y ahí posiblemente estemos exportando como lo hicimos el año pasado”, había dicho a El Observador el director nacional de Energía, Ruben García.

En el caso de Argentina, las ventas suman 1.955 GWh en el acumulado 2019 (84% de lo exportado), pero a valores de entre US$ 20 y US$ 30 MWh, inferiores a los que paga el mercado brasileño que es el que puede mover la aguja en materia de precios. Fue eso lo que ocurrió en los últimos dos años cuando Brasil compró energía por US$ 175 millones y a valores medios de entre US$ 70 y US$ 100 MWh. Se estima que el 2019 cerrará con exportaciones totales por más de US$ 60 millones a la región.

UTE ganó US$ 240 millones

La empresa estatal UTE ganó US$ 240 millones en los primeros nueve meses de 2019, según el balance cerrado al 30 de setiembre. El ente se ha beneficiado de menores costos de abastecimiento que han contribuido a mejorar sus números.

Hoy Uruguay dispone de energía abundante y los costos de generación son sustancialmente más bajos que en el pasado, en la medida que las energías renovables han ido ganando espacio en la matriz eléctrica y la participación de la generación térmica es marginal. De todas maneras los clientes residenciales siguen pagando la energía más cara de la región, más allá de descuentos y promociones temporales como los que están vigente para esta primavera.

El ente es una de las principales fuentes de financiamiento entre las empresas estatales que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para cubrir las necesidades de gasto público y buscar reducir (hasta ahora sin éxito) un déficit fiscal que se ubicó en 4,9% del PIB en los 12 meses cerrados a setiembre.