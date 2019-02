Uruguay y México delinearon el "mecanismo de Montevideo" para la crisis venezolana

Uruguay, México y la Caricom (organización de países del Caribe) delinearon el llamado “mecanismo de Montevideo” para proponer una salida a la crisis política venezolana. Este miércoles, los cancilleres Rodolfo Nin Novoa (Uruguay) y Marcelo Ebrard (México) se reunieron y presentaron un proceso con cuatro fases, en el que el diálogo entre las partes enfrentadas sigue siendo el gran protagonista.

En primer lugar, “diálogo inmediato” con la “generación de condiciones para el contacto directo entre los actores involucrados, al amparo de un ambiente de seguridad”. Como siguiente paso, “pasar a algo más sofisticado” –según explicó Ebrard en conferencia de prensa- para llegar a una negociación y “buscar puntos en común y áreas de oportunidad para la flexibilización de posiciones e identificación de acuerdos potenciales”.

En tercer lugar, la propuesta incluye “compromisos” que implican “la construcción y suscripción a partir de los resultados de la fase de negociación, con características y temporalidad previamente establecidas”. Por último, proponen “la materialización de los compromisos asumidos en la fase previa, con el acompañamiento internacional”.

“Este mecanismo es la propuesta que vamos a sostener y compartir con la Unión Europea. No creo que haya nadie que pueda sostener que no hay que comunicarse, porque sin comunicación entre las partes no hay nada”, dijo a la prensa el canciller de México.

En tanto, para Nin "cuantas más condiciones se ponga para el diálogo más difícil es conseguir resultados favorables".