Valverde, sobre la patada a Morata en 2020: "Sí, claro que lo volvería a hacer"

Federico Valverde, jugador del Real Madrid y pieza clave de Carlo Ancelotti, se presentó este martes en la conferencia de prensa en vísperas del enfrentamiento entre el equipo blanco y el Atlético de Madrid, por la semifinales de la Supercopa de España en Riad, donde analizó su actualidad y aseguró que, si la situación lo amerita, repetiría la emblemática infracción que le cometió a Alvaro Morata en el mismo torneo en 2020, que derivó en la consagración del elenco merengue.

"Claro, lo haría. Siempre y cuando sea para el equipo. Si vamos perdiendo 3-0, no tiene sentido. En esa final estábamos disputando el partido, estaba muy peleado. Si fuéramos con ese resultado, lo volvería a hacer. Por el equipo, por mis valores. Por el equipo siempre hay que dejar todo", afirmó Valverde.

El uruguayo fue uno de los grandes protagonistas de aquella final tras evitar un gol del Atético de Madrid en el minuto 115 de partido con una entrada a Morata cuando iba a quedarse solo ante Thiabut Courtois. "La recuerdo, no esa jugada, sino lo que fue es Supercopa. Mi primera, algo muy lindo... otro título con el Real Madrid. Fue algo muy especial y me encantaría ganar con el club otra Supercopa", recordó el mediocampista sobre aquel torneo.

Por otro lado, Valverde se refirió a la cantidad de duelo ante el equipo del Cholo Simeone en la misma temporada: "Para mí es muy lindo jugar estos partidos. En el Madrid lo mejor es competir contra los mejores y el Atlético lo es a nivel mundial. Empezando por el de mañana, sabemos que estamos luchando por un título. El de Copa y de Liga también van a ser importantes y van a determinar si queremos luchar por todos los títulos. Queremos demostrar a la afición que vamos a luchar por todos los títulos", destacó.

En base a su posición dentro del campo, Valverde aseguró que "toda mi vida he jugado en esa posición. Me vieron jugando de 5 y hoy por hoy tengo más herramientas. Me desempeño en varias posiciones y eso ayuda al equipo. Estoy muy contento con esa actitud mía. Puedo aportar más goles cerca del área. En esta posición siempre lo he dicho, es cuando más disfruto. Donde me toque me divierte y disfruto cuando me toca jugar ahí".

En otra línea, Fede habló sobre su rendimiento actual y si considera que está en su mejor momento: "Puede ser que sí. En esta posición disfruto mucho, puedo aportar desde donde sea. Es verdad que me encantaría estar marcando los mismos goles que el año pasado y estar más cerca del área. Pero uno se debe adaptar a lo que quiere el entrenador", sentenció.