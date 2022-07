"¿Vas a dejarla arriba? ¿En el techo?" Investigan a exjerarca del Comcar por audio donde se negocia incautación de arma con un preso

Asuntos Internos del Ministerio del Interior y Fiscalía investigan al exdirector del Polo Industrial de la Unidad 4 de Santiago Vázquez (ex Comcar), Willington Sierra, por presuntamente negociar la incautación de un arma con una persona privada de libertad.

El arma fue incautada el 27 de octubre de 2021, informó La Diaria, sin embargo fue en las últimas horas cuando se viralizó un audio publicado en Twitter por el periodista Gabriel Pereyra, donde Sierra y un privado de libertad hacen referencia al arma, que el segundo dejaría en un arenero.

"¿No sale nada en la tele ni sale nada?", le pregunta el hombre en el audio.

"No, ¿qué va a salir? ¿Lo qué? ¿Lo del arma? Y capaz que sale, que se encontró un arma ahí. ¿Vas a dejarla arriba? ¿En el techo me dijiste?", pregunta Sierra.

"No, la voy a dejar en el arenero de los gurises", responde el preso.

"Ta, ta. Quedamo' así", termina el director.

Sierra fue trasladado de su cargo en Polo Industrial y sumariado sin separación a mediados de julio tras la polémica generada por la construcción de un parrillero para la casa del director del exComcar Anthony Vallejo por parte de presos y con materiales del Polo. Por ese caso Vallejo fue sumariado con separación del cargo. El nuevo cargo de Sierra, en la Subdirección Administrativa Nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), tiene directa incidencia en las actividades desarrolladas en el Polo Industrial

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González destacó la actuación de la cartera en esa ocasión. Lo mismo se puede esperar para el caso del arma incautada, según el jerarca. "Si hay un corrimiento, se aplica toda la ley. Y si no hay, se aplica todo el respaldo", dijo en Doble Click de radio Del Sol. "En este caso hay una investigación. Yo no puedo prejuzgar lo que sucedió", sostuvo.

En este sentido, dijo que no cree que a nadie le quede "claro ese audio qué es o de dónde viene o qué era la comisión o ese privado libertad de qué habla o de qué habla Sierra cuando cometió un error esta persona”.

“Está este audio en una investigación de urgencia del director del INR, pero lo tiene Asuntos Internos del Ministerio, trabajando. Hay que ver las investigaciones correspondientes y qué es lo que ese audio supuestamente dice. Porque el tema del arma está judicializado. Hay una comunicación al fiscal de la entrega de esa arma; entonces yo me quedo con la denuncia. Todas las denuncias se investigan”, declaró.

El diálogo concreto

En la grabación, que inicia con anuncio del preso de "voy a grabarlo al oficial Sierra", los dos hombres hacen una referencia a un error que cometió el privado de libertad. "No voy a hacer ningún informe para tu juez, sino te tengo que matar, en todos los sentidos. La vamo' a dejar por esa. ¿Ta?", le asegura el exdirector del Polo Industrial. Además, el privado de libertad le dice que va a dejar una "38 corta" en "el arenero de los gurises", a lo que Sierra le responde "Ta. Bien de bien".

"Y es como yo te digo: si quisiera, te la complicaba y ya está —le asegura el exdirector al privado de libetad—; Y me cagaba de la risa. Y te di una oportunidad, loco. Charlamo', arreglamo', marchaste. Comiste. Comiste del tupper ahí".

"Queda interno, ¿no? ¿No sale nada?", pregunta el preso

"¿Lo qué?".

"Nada en la tele. ¿No sale nada en la tele ni sale nada?".

"No, ¿qué va a salir? ¿Lo qué? ¿Lo del arma? —señala el exdirector— Y capaz que sale, que se encontró un arma ahí. ¿Vas a dejarla arriba? ¿En el techo me dijiste?".

"No, la voy a dejar en el arenero de los gurises".

"Ta, ta. Quedamo' así. ¿Y para qué querías saber si salía en la tele eso? ¿Por si te perjudica a vos?".

"Claro".

"No, nunca te voy a perjudicar. Me extraña. Tigre, yo soy grande, yo estoy grande. Yo sé cómo: robo, plata, todo se maneja ahí. Los conozco desde que eran unos bebés ahí".

"Vos también, vos también eras un niño", le responde el privado de libertad.

"Y bueno, todos cambiamos. Todos cambiamos. Yo antes venía directo a dar palo. Ahora no, tengo otra mentalidad: hablamo'. Obviamente, me caliento y todo lo demás, y ta... De vez en cuando me sale de adentro el penitenciario viejo. Pero ta, ya está. Es eso lo importante. ¿Ta, tigre?".

"Está ahí en el arenero de los gurises".

"Ta, ta. ¿Qué es eso?".

"Es una 38 corta".

"Ta. Bien de bien. Lo importante es eso".