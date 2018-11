Vea el mensaje de un hincha de River hacia Boca tras la postergación

Un hincha de River Plate dejó un mensaje esperanzador hacia los seguidores de Boca Juniors a quienes les pidió "perdón" por lo ocurrido con los incidentes previos a la llegada del plantel xeneize al Monumental que derivaron en la postergación del partido final de la Copa Libertadores para este domingo.

"Aguante River, soy hincha de River. Pero a los de Boca, perdón por lo que les pasó hoy, porque nadie se los va a decir", dijo el muchacho ni bien salió con el resto de la gente del estadio riverplatense consultado por TNT Sports.

Y agregó: "Mi hermano es hincha de Boca y a mi hermano lo amo. Lo amo como hincha de Boca. Aprendamos todos de eso, un poquito de civilización. Siendo civilizados vamos a crecer todos. No importa religión, no importa política, no importa nada. Seamos civilizados", sentenció.