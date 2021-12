Verónica Alonso: “Tomé decisiones equivocadas, apoyé a un candidato con el que me equivoqué”

Luego de dejar su precandidatura a la presidencia para apoyar a Juan Sartori en 2019, Verónica Alonso declaró que esa es una de las decisiones que tomó en campaña electoral de las que se arrepiente. “No tuve el resultado electoral que esperaba, tomé decisiones equivocadas, apoyé a un candidato con el que me equivoqué”, dijo en entrevista con El País y añadió: “prefiero mirar para adelante, porque el análisis ya lo hice y trato de quedarme con las cosas buenas”.

“Me equivoqué en la persona”, comentó sobre Sartori y resaltó que no escuchó el consejo que el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le dio en tres oportunidades: que lo acompañara. “Asumo las consecuencias de mi error y de lo que pasó (…) Me equivoqué. Lacalle Herrera, que me enseñó mucho en mis inicios, me decía que uno aprende más de las derrotas que de las victorias”, indicó.

Sobre la interna con Sartori, contó que ella tomó la decisión de dar un paso al costado porque no se sentía representada. “Cuando empecé a darme cuenta de que había otros códigos y otros valores me empecé a separar. Pero ya era tarde. Ahí fue cuando tomé la decisión de abrirme, pero después de eso no tuve nunca más contacto”, detalló.

Dicotomía en la política

Hoy alejada de la vida política, acepta que tras la campaña necesitó hacer un análisis de la política, que “fue duro y no fue fácil”, porque “no es fácil asumir que te equivocaste y preferí tomarme un tiempo”. Según dijo, para ella la política es una pasión que no ha dejado de sentir, aunque actualmente está “en otra etapa”.

“La política tuvo esa dicotomía: disfruté mucho pero también sufrí”, destacó.

Ni heridas ni rencores

Por otro lado, dijo que no tiene ninguna herida de la campaña y tampoco rencores, que dejó de tener contacto con Sartori, que no sigue lo que hace y que acepta que Lacalle Pou no la haya tenido en cuenta “para formar equipo” en el gobierno por el error de su decisión.

Además, agregó que espera que en el Partido Nacional –al que le tiene agradecimiento, según resaltó– no le tengan rencores porque dio “todo lo mejor en todos esos años siendo legisladora y a la hora ser precandidata, di todo lo mejor que pude, también para el partido”.

Si bien no está en actividad política, mantiene contacto con su agrupación nacional, con la que espera apoyar la defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC) ante el referéndum de 2022, mencionó.