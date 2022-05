Vicecanciller azerí acusó a la comunidad armenia de perjudicar la relación de su país con Uruguay

En los últimos días llegó a Montevideo el viceministro de Asuntos Exteriores de Azerbaiján, Elnur Mammadov, y en una breve visita mantuvo una ronda de contactos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo que constituyó la segunda etapa de consultas políticas entre ambos países en los últimos siete años. A su país lo separan 13.301 kilómetros de distancia de Uruguay, a donde llegó luego de un largo viaje con la intención de avanzar en las relaciones bilaterales.

Una relación que, según dijo ante el Parlamento, no es lo fluida que podría ser y cuya causa atribuyó, más allá de la lejanía geográfica y cultural, a un factor concreto: la significativa comunidad armenia presente en Uruguay. "A veces, lamentablemente, la comunidad de armenios no hacen bien a la relación entre Uruguay y Azerbaiján", afirmó. "Intentan limitar nuestra relación", agregó. Mammadov reparó en el hecho de que la presencia de armenios en Uruguay es muy fuerte. En ese marco, los acusó de presentar "información unilateral" que, indicó, "no nos ayuda mucho dentro de este Parlamento".

Mammadov hizo este planteo la semana pasada ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, donde pidió ser especialmente recibido, al llegar a Uruguay en el marco de una gira por la región. Su planteo fue la segunda acción que se sucede en pocas semanas por parte de un alto dignatario extranjero en suelo uruguayo que tiene como destinataria la comunidad armenia residente en el país.

A fines de abril durante una visita oficial para inaugurar su embajada en Montevideo el canciller de Turquía, Mevlut,Çavuşoğlu tuvo que enfrentar la protesta de un grupo de armenios uruguayos, que le reclamaban por la actitud de su país como responsable del Genocidio Armenio y su negativa a reconocer ese hecho. Çavuşoğlu reaccionó ensayando con su mano el símbolo de Lobos Grises, una organización ultranacionalista turca, considerada racista por varios países europeos.

Por factores políticos, culturales, étnicos y religiosos, Turquía y Azerbaiján son estrechos aliados. Ambos, además, mantienen enfrentamientos con los armenios. En el caso azerí, fue motivo de varios pógroms desatados tras la desintegración de la Unión Soviética y una serie de disputas por los enclaves de Arstaj - el alto Karabaj - y Nakhicheván.

Ante los legisladores, el vicecanciller Mammadov defendió la postura en el marco del conflicto con Armenia, país al que acusó de ocupar el 20% del territorio azerí luego de la desintegración sovíética lo que, dijo, provocó el desplazamiento de más de un millón de sus compatriotas. Mammadov recordó que en 1993 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó cuatro resoluciones apoyando los reclamos y la integridad territorial de su país.

"En estos años, Armenia ha venido ignorando todas esas resoluciones", afirmó. La responsabilidad del conflicto, dijo, radica en la diáspora armenia repartida por el mundo. Según su visión, el gobierno de Ereván y los residentes en Armenia quieren la paz. No así, señaló, los armenios en el extranjero, entre los cuales implícitamente incluyó a los residentes en Uruguay, al que contó entre los países en donde esa comunidad disfruta de una "vida más plácida" que en la propia Armenia. Mammadov señaló que la diáspora armenia recaudó en los últimos años más de US$ 200 millones para, teóricamente, ayudar a su país, aunque afirmó que el destino definitivo de esos fondos se desconocen.

"Cuando hablamos de los intereses de Armenia tenemos que pensar en los armenios que viven ahí", remarcó. "Nosotros somos sus vecinos. Por eso le pedimos a toda la comunidad, incluso a Uruguay, que nos apoyen para alcanzar el acuerdo de paz que tenemos en agenda".

Potencial absoluto

Siempre hablando en idioma azerí con ayuda de un intérprete, el jerarca destacó el hecho de que los parlamentos de ambos países están unidos desde 2012 en un Grupo de Amistad, pero lamentó que la parte uruguaya no haya nombrado aún un presidente. En ese marco, solicitó la designación a corto plazo de un representante oficial.

Mammadov aludió a que un eventual TLC uruguayo con Turquía puede colaborar en acercar las relaciones entre Uruguay y Azerbaiján. El comercio bilateral es de apenas US$ 100 mil anuales. Algo que Mammedov lamentó pero que adjudicó a la coyuntura internacional. La lejanía, admitió, genera complicaciones para aumentar los intercambios. El vicecanciller intentó promocionar a su país, tradicional exportador de petróleo, como un punto estratégico que puede colaborar en la llega de las naciones de América Latina a China. Sobre todo, dijo, por el colapso de la ruta rusa a raíz de la invasión a Ucrania. "Tenemos potencial absoluto", garantizó.

Allí hizo hincapié en la potencialidad del nuevo puerto de Bakú, que tiene una capacidad de hasta 25 millones de toneladas. También la vía férrea que, partiendo de la capital azerbaijana , atraviesa Tiflis - la capital de Georgia - y llega la ciudad de Kars, en el noreste de Turquía, en dirección al Mar Negro. Mammedov destacó también el rol de Azerbaiján en el suministro de gas natural a Europa, a través de una ruta inaugurada en 2020. La crisis entre Rusia y Ucrania, destacó, provocó un incremento significativo de los suministros a través de esa vía. También ofreció ante los parlamentarios uruguayos el acceso a becas que su país otorga para formación de diplomáticos.

Uruguay y Azerbaiján establecieron relacionales formales en 1995, pocos años después que ese país ganara la independencia luego de la disolución de la Unión Soviética. El primer desembarco oficial en Bakú fue el de una representación diplomática a principios de 2013. Ese mismo año, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera visitaba la capital azerbaijana. A fines de 2019 fue el entonces canciller Rodolfo Nin Novoa el que llegó a esas tierras del Cáucaso en visita diplomática.