Vicepresidenta adelantó que denunciará a los fiscales que le pidieron 12 años de prisión

La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó hoy en su alegato de defensa –en el marco del juicio por la obra pública en Santa Cruz– que la causa “es un claro caso de prevaricato”, y consideró que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola “mintieron" en sus exposiciones.

En el discurso que duró alrededor de una hora y media ante los jueces que la juzgan adelantó que pedirá que se investigue la actuación de los que pidieron para la vicepresidenta 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Desde pasadas las 11.30 y hasta casi las 12:50, la exmandataria y titular del Senado expuso en el marco del alegato en su defensa en el juicio Vialidad. Y dijo tener "pruebas documentales" para "desmontar" las "increíbles mentiras de los fiscales y las arbitrariedades" del juicio.

Cristina Kirchner afirmó que los fiscales ven una asociación ilícita en un "gobierno elegido por el pueblo" y evaluó que los jueces y fiscales que intervienen en el juicio por la obra pública en Santa Cruz "creen que son más que nosotros y pueden juzgar todo".

Al final de su exposición hizo mención al intento frustrado de atentado y recordó que le gatillaron "una pistola a 15 centímetros".

"Las cuatro personas detenidas por el intento de magnicidio no son autoras intelectuales" de ese hecho al mismo tiempo que señaló que se siente en "estado de indefensión" ante el "Poder Judicial".

En esa misma línea, agregó: "Yo hasta el 1 de septiembre creía que esto era para estigmatizarme, proscribirme, denigrarme, difamarme, calumniarme, pero a partir de ese día me di cuenta que puede haber otra cosa más atrás de todo esto".

"Me siento en estado de indefensión con este Poder Judicial", afirmó antes de finalizar.

Acusación a los fiscales

"Los fiscales Luciani y Mola mintieron en el alegato final de acusación con calumnias, mentiras y difamaciones. Esto quedó demostrado con el alegato que empezó el lunes pasado con el doctor Beraldi", aseveró Kirchner desde su despacho en el Senado al intervenir como abogada en defensa propia en el marco de la causa Vialidad, algo que pudo hacer debido a que es profesional del Derecho, según explicó.



En ese contexto, dijo: "Quedaron a la luz del día las arbitrariedades que se han cometido en este juicio". "En un momento parecía que estuve viendo una película en Estados Unidos donde hay un juicio por jurado donde van y se encuentra la verdad. No se puede creer cómo y por qué se ha llevado adelante este juicio", agregó.



Por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner consideró que “se montó una fábula" para traerla "de los pelos a este juicio” sobre el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y recordó que fue “la única que denunció el encubrimiento” del atentado a la AMIA, algo que fue “armado desde (los tribunales) de Comodoro Py”.

Asociación Ilícita

"La acusación de los fiscales dice que los gobiernos desde 2003 hasta el 2015 fueron tres asociaciones ilícitas" y recalcó que se trata de "tres gobiernos constitucionales de una misma fuerza política y eso no lo logró nunca nadie en la historia después de la Ley Sáenz Peña".



"Desde la fiscalía dicen que estos tres gobiernos elegidos por el pueblo son una asociación ilícita para hacer 51 obras en Santa Cruz, a través de esa provincia. O sea que Néstor Kirchner, que fue intendente en 1987, gobernador en el '91, reelecto en el '95 y '99, pensando que iba a ser Presidente en 2003 para hacer 51 obras viales a través de la provincia de la que había sido gobernador", planteó con ironía la Vicepresidenta.



En esa línea, reflexionó: "Esta sola enunciación bastaría para que nadie tome seriamente esta acusación porque es ilógica, es absurda, raya en el ridículo. Es decir que militamos toda la vida para 51 obras viales", planteó.

Atentado

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó hoy que le gatillaron "una pistola a 15 centímetros" de su cabeza el 1 de septiembre pasado, y consideró que las cuatro personas detenidas por el intento de magnicidio "no son autoras intelectuales" de ese hecho al mismo tiempo que señaló que se siente en "este estado de indefensión con este Poder Judicial", al exponer en el alegato de su defensa en la causa de 'Vialidad'.



Por eso, la Vicepresidenta sentenció: "Me siento en estado de indefensión con este Poder Judicial". "Las personas que están detenidas, entre los que considero el jefe de la banda pequeña, sus abogados defensores eran asesores de un senador de la Nación, alguien que se sienta a 20 metros mío. Su asesor defiende a quien me quiso matar", subrayó.



En esa misma línea, agregó: "Yo hasta el 1 de septiembre creía que esto era para estigmatizarme, proscribirme, denigrarme, difamarme, calumniarme, pero a partir de ese día me di cuenta que puede haber otra cosa más atrás de todo esto". La Vicepresidenta advirtió que "parece como que desde el ámbito judicial se le da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa".



"No puedo olvidar que este año, en este mismo despacho fue destruido literalmente durante más de 40 minutos por pedradas. Ninguna fuerza de seguridad de la República Argentina, ni las locales ni las nacionales, impidieron que mi despacho fueran destrozado", subrayó.