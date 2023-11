Victoria Villarruel en El Observador Radio: "Los derechos humanos han sido un negocio del kirchnerismo"

Victoria Villarruel, candidata a vicepresidente en la fórmula de La Libertad Avanza junto a Javier Milei, fue entrevistada estar tarde por Luis Majul en El Observador Radio y repasó las principales cuestiones de la campaña. También comentó algunos aspectos del debate en el canal TN con Agustín Rossi, el candidato a vicepresidente por el oficialismo.

Villarruel empezó asegurando que hay efectivamente una "campaña del miedo llevada adelante por la militancia oficialista. Me han editado tuits que yo nunca escribí, inventaron que me había referido a los enfermos de diabetes, que les íbamos a sacar la insulina que les da el Estado. Juegan con la salud de las personas, con la psiquis de las personas, quieren hacerle creer a la gente que los que podemos llegar a gobernar el país queremos llegar para dañarlos, y desde luego que no es así".

Más tarde se refirió a otro punto que ha despertado controversias: el uso de los derechos humanos por parte del kirchenrismo: "han sido un negocio para ellos, han lucrado con indemnizaciones y subsidios, hay predios enteros que podrían ser para todos y son apenas cotos privados para unos pocos. Hay juicios, y esto lo discutí con Rossi en el debate, hay gente con prisión preventiva por causas desde hace 12, hasta 15 años, no es tolerable. Los derechos humanos deben ser para todos, no para los que me caen bien a mí. Yo respetaría los derechos humanos de un terrorista, es lo que corresponde. No hay que tener miedo y quedarse callados con estas cosas".

Villarruel también aclaró la visión de su partido sobre educación y salud públicas: "Son cosas que han sido orgullo de la Argentina, y son derechos reconocidos por la Constitución y las leyes, desde luego que las vamos a mantener. Ahora bien, la salud y la educación públicas en la Argentina no son de calidad. Y las reformas que tiene previstas Massa van a hacer que ya no haya médicos en nuestro país, son políticas que van a torpedear lo que hay".

Por último, explicó cuáles serían las prioridades de un eventual gobierno de LLA: "Lo urgente: estabilizar la economía, bajar la emisión para bajar la inflación, bajar el gasto público, garantizar la seguridad. Una vez que tengamos esto resuelto, que implicará un sacrificio grande para todos (uno que debe ser compartido por la clase política, algo que no pasa hoy), recién entonces debatiremos la educación. Pero eso no va a afectar a la gente que manda a sus hijos a la escuela pública".