Video: el tenso cara a cara entre Jürgen Klopp, el técnico de Darwin Núñez, y un periodista, luego de la eliminación de Liverpool: “¿Cuál es tu problema?”

La derrota sufrida por Liverpool de Darwin Núñez el pasado domingo a manos de Manchester United en la hora del alargue, 4-3, luego de haberse puesto en ventaja en el primer tiempo del mismo 3-2, por los cuartos de final de la FA Cup, fue un golpe muy duro para todos los reds.

Uno de ellos y de los que más lo sintió fue el técnico Jürgen Klopp, quien explotó en una entrevista que brindó enseguida de terminado el partido.

Sucedió con el periodista danés Niels Christian Frederiksen quien lo consultó acerca de la manera en la que sus jugadores bajaron la intensidad durante el alargue.

“Es una pregunta un poco tonta. Si nos ves seguido, puedes preguntarnos las otras veces por qué tenemos tanta energía", comenzó diciendo Klopp.

Y continuó: "No sé cuántos juegos tuvimos últimamente y cuántos tuvo Manchester United. Así es el deporte. Estoy muy decepcionado por esa pregunta, pero pensaste que obviamente era buena”.

Pero el periodista no se quedó callado e insistió: “¿Muchos partidos?”.

En el momento que Klopp vio que quería volver a meterse en el mismo terreno de la consulta anterior, comenzó a retirarse sin antes dejarle unas palabras.

“Oh, no lo creo. Obviamente no estás en una gran forma y no tengo nervios para ti. Y las preguntas son muy tontas. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué estás buscando?”, le contestó Klopp en un tenso cara a cara y mirándolo de mala manera.

La única respuesta de Niels, quien se quedó inmóvil, fue intentar una pregunta más para tratar de entender lo que sucedía. “¿Por qué sos tan provocador?”, dijo confundido antes de que le bajaran el micrófono.

Según reveló el periodista en una nota con Tipsbladet, el cruce siguió en los pasillos del estadio: “Continuó después de lo que se vio en la televisión. Continuó por el pasillo gritándome y gritándome. Yo también fui tras él porque pensé que era algo extraño”.

Una de las respuestas de Klopp se entendió como una crítica hacia el físico del entrevistador, pero el mismo protagonista entendió que no era ese el foco de la frase.

“No, no, no, eso no es lo que quiso decir en absoluto. En primer lugar, no tengo sobrepeso y, si lo tuviera, él nunca jamás diría eso. Klopp no es así. No fue esa su intención en absoluto. No es nada repugnante. Pensó que no estaba en condiciones de hacer preguntas. No hubo nada de lo otro”, explicó.

Aquí se puede ver el video:

