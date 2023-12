Virginia Cáceres: "Creo absolutamente en este proceso de transformación que estamos llevando adelante"

Virginia Cáceres asumió la titularidad de Administración Nacional de Educación Pública (Anep) sin contar con la venia del Frente Amplio, pero con un amplio respaldo del gobierno a su trabajo previo. Resuelta y frontal, Cáceres tiene por delante el desafío de seguir el proceso de transformación de la Educación además de llevar adelante los cambios que quedan por implementar. En una entrevista realizada por El Observador, contó parte del balance de estos primeros días de gestión.

¿Pensaste mucho antes de decir que sí?

Más que pensé, lo hablé mucho con mi familia. Porque este cargo implica mucho tiempo acá adentro e implica renunciar a tiempo en familia y a otras cuestiones y si no lo hablas y si no contás con el apoyo, entonces es imposible hacerlo. Entonces si bien es una decisión en el fondo que es personal, pero un poquito también es familiar. Sí me interesaba mucho hablarlo con con mi familia y que estuvieran de acuerdo en lo que iba a implicar asumir esta responsabilidad. Esto de estar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche en la vuelta, tener que irme para el interior, etc. Fue más por ese lado el tema de pedir para pensarlo.

¿Tu familia cómo está compuesta?

Yo vivo en pareja y vivo con una hermana que es mayor, pero tiene una discapacidad y desde que mis papás fallecieron ella vive conmigo ahí. Tenemos otra hermana que vive a una cuadra de mi casa y que también forma parte de esta red. Era importante saber que allí estaba todo bien y que iba a haber una contención.



¿Cómo manejan ahora tanta exposición? Que no tenías y que empezó con algunos matices.

Yo pensé que el proceso de las críticas iba a venir después. No me imaginaba que iba a ser en la previa. Ahí pasaron algunas cosas. Mi sobrino adolescente fue el primero que sintió el el cimbronazo y el primer día que vino a decirme que estaba muy preocupado de un día angustiado y que quería saber quién era fulanito de tal y que yo le dije: "Patricio a partir de ahora nada de lo que tú veas en las redes tenés que crear ni lo bueno ni lo malo, vos sabés quién es tu tía, qué es lo que hace y van a decir muchas cosas, van a decir muchas cosas malas y van a decir muchas cosas buenas y vos no tenés que estar en esa locura". Y como que rápidamente se desactivó ese tema, y después en mi familia hay una tradición de militancia política, entonces estamos con un poco acostumbrados a este juego. Además, yo uso las redes sociales más que nada como un medio de comunicación que como otra cosa. No respondo y no pongo mucho tiempo en eso.

Foto: Leonardo Carreño.

Tuviste toda una etapa de críticas, pero también un respaldo importante por el lado del gobierno.

Primero por parte de los integrantes de la coalición de gobierno, tuve un gran respaldo. Atrás de todos estos líos siempre lo que quedan son las personas y el Ministro de Educación tuvo un gesto público conmigo, que la verdad es que lo valoro mucho. Pero tengo 40 años y tengo una vida y una trayectoria y hay mucha gente que sí me conoce y creo que lo del respaldo también tuvo que ver con eso, Con esta trayectoria que tengo me he manejado en mis distintas actividades y demás, y lo que he construido durante todo este tiempo. Inclusive para quienes manifestaban que no estaban de acuerdo con votar mi venia, siempre hubo esto de marcar que no es personal. Creo que eso está bueno y es una parte que en algún punto si elegís quedarte con lo bueno, te reconforta. Sobre todo en el sistema político que es es tan complejo y que tiene algunas formas tan particulares de manejarse. Que haya un consenso general en lo que tiene que ver con cuestiones personales de integridad de ética y todo, me deja contenta.

No podés hablar de política por el cargo ¿en la decisión pesó que también tenías que quedarte al margen de la campaña electoral?

Fue uno de los temas este que tuve que ponderar y elegir un camino, A veces la vida es así. A veces no tenés la capacidad de imaginar para dónde te va a llevar la vida y dónde vas a terminar. Podés hacer muchos planes y definir muchas cosas, pero después las situaciones van cambiando. Fue una de las decisiones que tuve que tomar porque estaba dentro de mis planes, pero las circunstancias, el contexto y las razones hicieron que que finalmente entendiera y tomará la decisión de seguir por este camino en este año con la mirada puesta en el porvenir.

¿La razón fundamental es la educación?

Sí, absolutamente. Las razones están vinculadas a la transformación educativa. Estamos en un proceso que va a empezar en su último año, por lo menos en esta primera gestión. Ojalá que continúe y me parecía fundamental darle continuidad a esto. Estuve desde el primer momento y creo absolutamente en este proceso de transformación que estamos llevando adelante. Nos queda un camino que es muy importante también porque es la implementación. El próximo año va a ser un año de implementación del primer año de bachillerato y del segundo ciclo de EBI (Educación Básica Integrada) que es tan importante como el diseño mismo de los documentos. Es una instancia que requiere mucho compromiso y mucha articulación.

¿Cómo te parece que va a ser el año que viene en el vínculo con los sindicatos?

Yo con en el sindicato forjé una relación porque en mi rol anterior de Secretaria General, siempre fui como el nexo con el sindicato. Fui a todas las instancias en tripartitas en el Ministerio de Trabajo, era yo la que iba en representación del Consejo. Participé en todas las instancias bipartitas acá en el Codicen, etc. O sea que nos conocemos hay un vínculo de respeto y de diálogo que siempre fue de esa manera.

Además, las instancias de negociación siempre se respetaron, se cumplieron y se manejaron en los términos de cordialidad necesarios para cualquier gestión de un lado y del otro. Por lo tanto, de mi parte creo que el vínculo va a seguir siendo ese, tratando de generar los acuerdos que se puedan con los temas que se puedan, y en aquellos que no agotando todas las vías del diálogo posibles para tratar de llegar a puntos de encuentro. Estoy segura que de parte del sindicato también porque no habría ninguna razón para que eso cambiara.

Foto: Leonardo Carreño.

En el proceso de reforma salieron algunos temas vinculados a que terminaba la Astronomía o la Filosofía ¿hubo alguna dificultad en la comunicación inicial?

Creo que se generó por la metodología de trabajo que esta administración eligió, y que fue distinta a otras y a otros momentos históricos. En todo el proceso de elaboración de los documentos, siempre el documento se hizo público y se puso a consideración general de la ciudadanía. Cualquiera podía entrar a la página de la ANEP y descargarse el documento en el etapa de construcción. No cuando el documento ya estaba aprobado. Había una instancia que el Codicen aprobada de manera preliminar el documento y lo envió a las Atds y en ese momento el documento se hacía público. Entonces había una posibilidad de una construcción del discurso a partir del documento que estaba en construcción.

Cuando vos no estás en el tema todos los días a veces es difícil, entender o comunicar por parte de la Administración la diferencia entre una cosa y otra, y eso habilita la construcción de discursos. Ahí empieza a jugar otro tema que tiene que ver con el público al que uno le habla y el rol que ocupa cada uno en este juego de la democracia en el que participamos todos. Entonces pasa esto, se empieza a repetir de que se termina la astronomía y se empieza a repetir casi como un mantra en documento que no es el definitivo, y que está puesto a consideración. Entonces la discusión a veces se confunde, porque lejos de terminar siendo un aporte se entrevera la discusión y es más difícil hacer el tamiz para sacar los aportes.

¿Tu desafío es consolidar la reforma?

La implementación. El año que viene se implementa primer año de bachillerato y segundo ciclo del EBI y al mismo tiempo se va a trabajar en el diseño de los programas del segundo y del tercer año de bachillerato, que es lo que quedaría de la educación obligatoria. Recién en el 2025 vamos a estar implementando el segundo año de bachillerato.

¿El nuevo plan se sostiene en ir hacia las competencias?

Desde el punto de vista académico la discusión sobre este tema de ir a las competencias o no, ya no tiene mucho asidero. Está básicamente saldada, no hay dudas que hay que ir hacia las competencias en un mundo tan cambiante. El desafío es avanzar hacia las competencias que le den al estudiante las herramientas para poder tener pensamiento crítico, poder dilucidar si la información que está encontrando en Internet es la correcta o no, poder hacer un análisis de esa información a la que accede fácilmente.

¿Cuál es el balance de la gestión en pandemia?

En Uruguay hemos pasado de nuevo a un reconocimiento mundial, como hacía tiempo que no nos pasaba, donde somos ejemplo en el mundo de la buena gestión, de los pocos días de centros educativos cerrados, de cómo las plataformas educativas y el trabajo en articulación con Ceibal logró sostener los aprendizajes de los estudiantes y que no hubiera un derrumbe como pasó en otros en otros países de la región y del mundo.

Nosotros perdemos un poco la la mirada de la perspectiva. Hoy decimos qué bien que estuvo, pero en aquel momento en donde no sabíamos qué era lo que iba a pasar, en qué se escucharon acusaciones muy fuertes, de decir, por ejemplo, cuando se decidieron abrir los centros, que nos teníamos que hacer responsables, que estábamos hablando de la vida de niños. Había que tomar decisiones a ciegas y arriesgarse a lo que suceder. Y, sin embargo, nos sentamos en una mesa a trabajar con el Ministerio de Salud Pública, y fueron momentos muy difíciles que tuvimos que transitar como país y como sistema educativo especialmente. El foco estaba muy puesto en nosotros y por un lado teníamos grupos de padres, sociedad civil, médicos que nos decían "hay que abrir los centros porque cada día cuenta para los niños y les estamos generando un problema" y por el otro lado teníamos un montón de personas que nos decían "es un disparate que abran los centros educativos y se van a tener que hacer responsables de las muertes que se generen". Hoy vemos que esas decisiones que se tomaron con mucha conciencia de lo que se estaba haciendo, con mucha seriedad, en coordinación con otros organismos del Estado, dieron resultados.

¿Estudiaste en la escuela pública?

Nací en Rivera, me vine para Montevideo cuando tenía un año. Hice parte de la escuela en la escuela Chile, después me fui para Rivera, desde tercero hasta el final en la escuela la hice en la número 1 de Rivera. Ahí empecé el Liceo en ciclo básico, hice primero y segundo. Me vine a vivir a Montevideo de nuevo y llegamos un poquito tarde a las inscripciones y fui al liceo 32 y terminé el Bachillerato en el IAVA. Después estudié en la Facultad de Derecho, en la Universidad de la República. Toda mi trayectoria es en la educación pública. Recién arranqué para lo privado en los postgrados. Tengo un postgrado en Flacso y ahora terminé una Maestría en Políticas Públicas y me falta entregar la tesis.