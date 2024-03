Xavi: "Estamos en el mejor momento de la temporada, es momento de soñar"

Xavi, entrenador del Barcelona, se presentó en la sala de conferencia de prensa del Cívitas Metropolitano, luego de la goleada de su equipo por 3-0 al Atlético de Madrid por la jornada 29 de LaLiga EA Sports, en donde analizó el rendimiento de sus pupilos y los objetivos del elenco culé en lo que resta de la temporada.

“Ha sido el partido más completo. En algunas fases, hemos estado brillantes. Ha sido parecido al Nápoles. Lo hemos entendido muy bien. Es un partido ideal de nuestra metodología y filosofía de juego. Todo lo trabajado ha salido a la perfección. Lewandowski ha estado muy activo, y Fermín, Joao... Era difícil progresar y encontrar a un tercer hombre. Robert tal vez ha hecho el mejor partido desde que está en el Barça. Es un momento para soñar. Estoy contento y satisfecho”, comenzó narrando el entrenador culé.

“Todos los jugadores quieren dar su mejor versión. Han estado brillantes. Han hecho todos un partidazo, a nivel individual y como equipo. Hemos hecho las cosas de forma excelente. Es momento para soñar. Estamos mejor en defensa. No perdemos tantos balones. Estamos muy solventes, más solidarios. Interpretan muy bien las pautas. Estamos en el mejor momento de la temporada, es momento de soñar”, agregó.

🎙️ XAVI: "One of the best games since I came here as coach." pic.twitter.com/WFKiAtHJ7I — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 18, 2024

Por otro lado, se refirió sobre el rendimiento de Joao Félix, de quién se habló mucho en la previa por el morbo de su regreso al Cívitas Metropolitano, y Xavi dijo que “ha hecho un partido muy bueno, también sin balón. Nos ha marcado diferencias. Estaba extramotivado. Estoy contento por él”. Es la segunda vez que el portugués le marca al Atlético de Madrid, ya que en el duelo en la primera vuelta también lo hizo.

Con respecto a LaLiga y lo que resta de temporada, Xavi fue contundente y claro: “Somos el Barça y aquí no se relaja nadie. Y ahora que me voy, les apretaremos aún más. Competiremos en LaLiga y la Champions, los dos títulos más importantes que quedan. No he pensado cuándo fallará el Real Madrid. No dependemos de nosotros. Ocho puntos son muchos. Hay un enfrentamiento directo, y será difícil pero lo vamos a intentar”, expresó.

En otra línea, contó que intenciones tácticas tuvo con la posición de Ilkay Gündogan: “La idea era meterlo en el cuadrado, de mediapunta por la derecha, pero Andreas ha tenido molestias en los Aquiles y hemos elegido a Fermín para atacar en los espacios. Gündo ve bien los espacios. Hemos sido efectivos en ataque y en defensa, nos han generado muy poco. Es un partido casi casi ideal o perfecto”, señaló.

Por útimo, Xavi habló sobre su expulsión: “Esto es lo de menos, lo importante es el equipo. El cuarto árbitro me ha dicho que es por los gestos. No he dicho nada, intento ser pasional. Lo vivo, quiero que gane mi equipo. Era innecesaria e injusta la expulsión, pero hay que aceptarla. No he hablado con el árbitro”, concluyó.