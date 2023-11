"Ya fui por un caso y voy por otro": Lacalle dijo que irá a declarar a Fiscalía si es citado por caso Marset

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió a si irá a declarar por la investigación sobre la presunta destrucción de documentos públicos que se abrió a raíz de las revelaciones de la ex vicecanciller Carolina Ache.

"Yo voy a todos lados, cómo no voy a ir. Ya fui por un caso y voy por otro. No tengo problema. Cómo no voy a ir. Por supuesto que voy a ir o vienen a tomarme declaración. Lo único que falta es que el presidente de la República diga que no va a ir a declarar", señaló este viernes en rueda de prensa desde Soriano.

La indagatoria –que recayó en el fiscal Alejandro Machado, que también investiga si hubo irregularidades en la entrega del pasaporte a Sebastián Marset– se inició luego de las declaraciones de Ache, quien entregó audios y chats en los que el excanciller Francisco Bustillo le sugería que perdiera el celular para no entregar chats que tenía con el entonces subsecretario de Interior, Guillermo Maciel.

Ache también aseguró que el asesor del presidente Roberto Lafluf le pidió que eliminara los chats del celular y que encontrara a una escribana que certificara que no existían.

El 8 de noviembre, el fiscal de Corte, Juan Gómez señaló que si Lacalle Pou es citado a declarar por el fiscal Alejandro Machado seguramente declarará por "escrito". "Si es así es y si ocurre declarará por escrito, otra cosa personalmente no me se ocurre".

Según surge del audio de la audiencia al que accedió El Observador, Ache declaró ante el fiscal Alejandro Machado, que el 25 de noviembre de 2022 el asesor presidencial la citó a la Torre Ejecutiva, por orden del presidente, y en esa conversación, en la que también estaba el subsecretario Guillermo Maciel, le pidió que eliminara los chats con viceministro de Interior.

Lacalle negó haber participado y aseguró que solo pasó "a saludar" la reunión en el piso 11 de la Torre Ejecutiva aunque reconoció que el encuentro fue convocado a pedido suyo.

"Una cosa porque sé que se ha comentado. Si estuve en la reunión o no. Sí, pasé por la reunión, según me dicen los participantes. Pasé a saludar, no llegué a los dos minutos. Es acá arriba en el piso 11. No participé de la reunión. Sí, fui yo el que pedí que se convoque a los efectos de tener una línea única de trabajo y acción", declaró el presidente en una conferencia en la que anunció las renuncias del ministro del Interior Luis Alberto Heber, Lafluf y Maciel por este caso.

Este viernes, Lacalle volvió a insistir en ese concepto. "Lo propicié yo el encuentro porque había distintas opiniones respecto a qué hacer. Esas opiniones constan en la investigación administrativa, en grabaciones que se suministraron a la Justicia. Nosotros tomamos decisiones políticas a diferencia de otros gobiernos y el resto está en la Justicia", concluyó.