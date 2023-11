Yeyito de Gregorio: el niño que molestaba en la cámara oculta y que hoy triunfa en el Bailando 2023

Muchos recordarán al niño insoportable que molestaba a un pasajero, a quien se le realizaba una cámara oculta, en el programa VideoMatch.

"El peor viaje de tu vida", así lo presentaba Marcelo Tinelli en el año 2000 y fue un suceso que catapulto a Stéfano de Gregorio, "Yeyito", como le decían todos al niño de 6 años que hacía todo lo posible para molestar al elegido de la producción, y tenderle una pesada broma.

Luego de una tensa gala con cruces entre su bailarina Tuli Acosta y Camila Homs, Yeyo estuvo de paso por Punta del Este y compartió algunas anécdotas de sus comienzos con El Observador.

"Eso fue una locura, tenía 6 años, toda esa locura surgió por Marcelo de Bellis. Tinelli lo llama para una cámara oculta, y le dice ´necesito un chico insoportable´, y dijo: ´Listo, lo tengo´. Y ahí aparecí. Para mí era el mejor trabajo del mundo, me llevaban a Mundo Marino, me hacían pegarle a la víctima, y encima me pagaban, hermoso", relató.

Sobre sus dotes como bailarín, Yeyito comentó: "Ya no sé con qué chorear. Yo le pongo todo, nunca bailé. Tengo la escuela de Cris Morena, de chiquito hice coreos, tengo la facilidad pero claramente no soy bailarín. Hay cosas que de hecho con la coach lo tenemos que hablar para que me ayude a cambiarlo,o a buscarle alguna alternativa para que quede bien. Yo le meto acting. Cuando el show arranca yo me creo mil. Es como un partido de futbol, si no confias en vos, las cosas no te van a salir bien", aseguró.

Durante la pandemia tuvo la oportunidad de probar suerte en el fútbol profesional, convocado por un importante club español. "Y era el gustito que me había quedado dando vueltas, de toda mi vida. Si bien no me arrepiento de nada y fue hermoso todo lo que viví de chico, yo jugué al fútbol toda mi vida pero nunca lo pude hacer profesional, porque a los siete años estaba en un estudio de televisión", comentó.

"Justo jugué un partido, porque yo juego en Los Gauchos, en la selección Argentina de Artistas que hay mucho representante, mucho exjugador dando vueltas.Justo jugué un partido, me agarró un representante y me dijo: ´vos podés jugar al fútbol´. Yo me cagué de risa"

"Me fui primero a Italia a hacer mi ciudadanía, cosa que no salió, sino nunca hubiese vuelto. Ya estaba reinstalado. Después me voy a España a hacer la prueba. La primera semana me tocó pagar de piso en el plantel. Una experiencia inolvidable, estuve cuatro meses y medio en el club. No me salieron los papeles, sino me hubieran hecho contrato y me quedaba. Pero esa experiencia no me la saca nadie, te juro", detalló.

