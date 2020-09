Zambrano y un broche de oro en la Rural con Cuarto de Milla: “Potros por un sueño”

Este sábado 19 a partir de la hora 18.30 se llevará a cabo el 7º remate a cargo del escritorio Zambrano & Cía titulado “Potros por un sueño”, que será una suerte de broche de oro para las ventas en la Rural del Prado, en el marco de la Expo Prado 2020. Se subastarán 35 potros y potrancas Cuarto de Milla, sin domar, de prestigiosas cabañas.

La comercialización se hará en instalaciones de la Manguera de yeguarizos, en la zona de las caballerizas de la Expo Prado, y se transmitirá por Campo TV, Rural UY y el sitio zambrano.com.uy. Si bien la subasta será abierta al público, en el lugar habrá un estricto protocolo sanitario, con control de acceso. Alejandro Zambrano, uno de los directores de la firma rematadora, adelantó que el aforo de público será limitado.

Los animales ofertados van a participarán en 2021 de una prueba de barriles en la Expo Melilla, con diferentes premios.

Se adelantó que habrá siete ganadores y el premio mayor es de US$ 20.000, pero se podrá participar por premios de US$ 8.000, US$ 4.000, US$ 3.000, US$ 2.000, US$ 1.500, US$ 1.000 y US$ 500 dólares, con los ejemplares que se adquieran en este remate.

Zambrano detalló que todos los animales ofertados participarán del concurso el año que viene, “por lo tanto hay una chance en 35 de obtener ese gran premio”, reflexionó. Según contó, este año esa prueba se realizó aunque no se pudo realizar la Expo Melilla, por la emergencia sanitaria por el covid-19.

“La idea es desparramar esta genética de animales sin domar”, comentó.

Analía Pereira

La propuesta comercial es con 12 cuotas y 180 días libres. Está abierta en la web del escritorio la posibilidad de la preoferta y allí se pueden ver el catálogo, fotos y videos y, de ese modo, preofertar. Ya hay 15 lotes con preoferta. “Quienes lo hagan por el sistema online tendrán otra ventaja y beneficios para preofertar”, añadió.

Por más datos, consultar al encargado del Departamento de Equinos del escritorio, Germán Sapelli (099 74 34 34).

Sobre la Expo Prado, destacó su realización, pero a la vez dijo: “Con acierto las sociedades de criadores han resuelto dejar sin efecto este año actividades como la Noche Braford, la Noche Angus o el remate Madres Superiores en el caso de las Hereford”.

Este es “un Prado distinto, un Prado especial”, pero además esta exposición “no es una referencia comercial, se venden animales muy destacados y especiales. Sí permite ver una antesala de lo que sera la zafra de toros, que es la época de más trabajo, que comienza en octubre”, concluyó.