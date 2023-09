Zverev frenó el partido del US Open e hizo echar a un espectador: "Dijo la frase más famosa de Hitler"

Cuando se estaba disputando el cuarto set del partido de octavos de final del US Open entre Alexander Zverev y el italiano Jannik Sinner, el tenista alemán detuvo por completo su saque al escuchar una frase de un hombre de la tribuna.

"No, no, no, paren esto. Acaba de decir la frase de Hitler más famosa que hay en el mundo. No es aceptable. Es increíble”, expresó el tenista número 12 del mundo y subcampeón de este Gran Slam en 2020 frente a todo el estadio y hablando en dirección al juez de silla.

Cuál fue la frase de Hitler que dijo el hombre

"Deutschland über alles", que en español quiere decir "Alemania por encima de todo". Esta frase corresponde a la primera estrofa del Deutschlandlied, "la canción de Alemania" que se cantaba antes de un servicio alemán hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

La decisión del árbitro fue rotunda. Inmediatamente intentó identificar al responsable para expulsarlo del Arthur Ashe Stadium, la pista central del Abierto de Estados Unidos. ¿Quién fue el listo que dijo esa frase? Ponga la mano arriba", sostuvo. Como el hombre no se mostraba, otros espectadores lo señalaron y fue retirado del lugar por la seguridad.

El video que muestra el momento en que Zverev frena el partido

Tras finalizar el encuentro por octavos del US Open, en el que Zverev se impuso frente a Jannik Sinner tras 4h 40m de partido, el ganador fue consultado sobre la situación. “Me encanta cuando los fanáticos gritan y se emocionan, pero creo que siendo alemán, y no estando realmente orgulloso de esa historia, no es realmente una cosa buena para hacer. Si no reacciono, creo que es malo por mi parte” sostuvo.