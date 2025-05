Propósito y reinvención: una conversación que incomodó estereotipos

Durante la conversación, las oradoras compartieron no solo sus historias profesionales, sino también sus convicciones personales. El hilo conductor fue claro: el liderazgo y el propósito no tienen fecha de vencimiento.

“Todavía existe el estigma de decir: tengo 60, 65, 70... ya pasó mi tiempo. Pero no es así. Estamos en condiciones de rediseñar nuestra hoja de ruta y vivir nuevas etapas con propósito”, sostuvo una de las panelistas, destacando que planificar nuevas metas es clave para continuar creciendo.

foto3.png María Pérez Ruiz, jefa de Administración en la Delegación de la Unión Europea en Uruguay.

Uno de los ejes más destacados fue la idea de la reinvención personal como un acto de autonomía y libertad. Las participantes coincidieron en que la edad no representa una barrera, sino una nueva plataforma de despegue.

La charla se convirtió así en un llamado a desafiar los prejuicios, en particular el que vincula el retiro laboral con el final de la actividad creativa o productiva. Muy por el contrario, se remarcó que muchas veces es precisamente en esa etapa donde las oportunidades de crecimiento se multiplican.

foto5.png Teresa Aishemberg, referente en comercio exterior.

Las speakers subrayaron también la importancia de la formación continua y la actualización constante, especialmente en un mundo transformado por la tecnología y los cambios en el mercado laboral.

"El volver a aprender es un valor fundamental. Las mujeres estamos altamente capacitadas, pero necesitamos confiar en nosotras mismas y no tener miedo a pedir ayuda. No es un signo de debilidad, sino de fortaleza"

Además, se remarcó que la clave para sostener la vigencia no está solo en el conocimiento técnico, sino en la creación de redes de apoyo, espacios colaborativos y comunidades de mujeres que se nutran unas a otras con experiencias, consejos y empatía.

“Escuchar a otras mujeres en roles de liderazgo contagia. Nos hace bien. Hay que buscar esos espacios que nos permitan crecer en lo profesional, pero también en lo humano”, agregaron desde el panel.

foto8.png Carina Silva, presidenta de Havas Group Uruguay y vicepresidenta de OMEU.

Asimismo, se habló de la necesidad de derribar el techo de cristal, no desde la confrontación, sino desde la afirmación del propio valor, mostrando que la eficiencia, la experiencia y la resiliencia femenina no solo son necesarias, sino que son estratégicas para cualquier organización moderna.

“Una cadena de farmacias realizó un estudio y descubrió que el público valoraba más la atención de personas adultas, porque transmitían experiencia y confianza. Esto también es liderazgo, aunque muchas veces no se lo nombre como tal”, comentaron, resaltando la importancia de reconocer la sabiduría que traen los años.

Autoconocimiento y pasión: el motor de todo

Al finalizar, las oradoras coincidieron en que el primer paso para cualquier transformación es el autoconocimiento, un ejercicio vital para descubrir qué es lo que realmente deseamos para nuestras vidas, más allá de lo que se espera de nosotras.

“Abrazar nuestra condición de mujer en todos los roles que nos toca: hijas, madres, abuelas, amigas, profesionales… Y desde ahí, contagiar. Porque si yo puedo, vos también podés. Y si no sabés cómo, estoy acá para darte una mano”, resumió con fuerza una de las expositoras.

La jornada culminó con una intervención del público, donde varias asistentes compartieron sus reflexiones personales. Desde el valor del intercambio intergeneracional hasta el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, la conversación demostró que las mujeres mayores de 40, 50 o 60 no solo tienen mucho por decir, sino también mucho por hacer y transformar.

