"Operó con el FA los cinco años": Graciela Bianchi apuntó contra Beatriz Argimón tras designación para Unesco

"No me sorprende, se lo dije a mis compañeros. Creo que en algún momento se lo dije a Luis [Lacalle Pou] también. Ella operó con el Frente Amplio los cinco años ", afirmó.

Según Bianchi hubo "algunas cosas" evidentes que se supieron, aunque inicialmente trataron de que no para "salvar la unidad del partido" . Tras esto, señaló el caso del veto de Casa de Galicia.

"Si no hubiéramos estado monitoreando toda la situación... Ella hizo todo lo posible para que se levantara el veto. Luis [Lacalle Pou] lo sabe", sostuvo.

Luego, citó el caso de la ley de paridad de género y sobre ella señaló que la ley debía ser abordada por la Comisión de Constitución y Legislación, ya que "modificaba todo el sistema electoral", pero Argimón la derivó a la Comisión de Equidad de Género, "para que saliera el informe favorable".

"Yo cada vez que era vicepresidenta tenía cerrado el despacho. Después lo tenía que hacer abrir", explicó y criticó ciertas "actitudes sistemáticas" que eran propias "de quienes estaban trabajando a su interés personal".

Para la senadora, la manera en la que Argimón negoció su destino es la "comprobación" de la forma en la que ella "operó" durante los años en los que gobernó Lacalle Pou.

"Nadie sabía nada de verdad. Yo estaba hablando con Álvaro Delgado en la presentación del libro de Luis Lacalle Herrera y él estaba muy molesto. Me dijo: 'Yo estuve reunido con ella con las negociaciones para el Directorio y no me dijo nada'", mencionó luego.

"Lamento profundamente que estas cosas pasen, es un mal ejemplo para la política. La gente después descree de la política y no todos somos iguales. Yo la advertí por mucho tiempo", añadió.

Finalmente, Bianchi señaló sobre el gobierno que la "jugada" que plantearon en la designación de Argimón fue la de intentar "humillar" al Partido Nacional.