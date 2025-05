Heber dijo que "no hay que irse de mambo" con las críticas a Beatriz Argimón por su designación ante Unesco

El senador del Partido Nacional, Luis Alberto Heber , se refirió este viernes a la polémica generada por la designación de Beatriz Argimón como representante de Uruguay ante la Unesco . Si bien calificó como un “ error en la instrumentación ” no haber informado al partido antes, exhortó a no “ irse de mambo ” con críticas hacia la exvicepresidenta.

El senador, que aspira a presidir el Directorio del Partido Nacional, admitió que la noticia “no cayó bien” dentro de su sector, pero enfatizó: “No hay que pasarse con esto, no hay que irse de mambo. La crítica cabe, podríamos haber tenido una instancia para hablarlo y conversarlo aunque afuera personal porque ella es muy emblemática, fue la vicepresidenta, no es cualquier miembro del partido”.