Humberto de Vargas hizo una revelación sobre el vínculo con su padre, histórica figura de Canal 10: "Jamás aportó un peso"

ENTREVISTA Humberto de Vargas, su jubilación "para tener al menos un ingreso fijo" y el humor como catarsis: "Muchas cosas que me sucedieron me seguían causando vergüenza, dolor"

La relación con sus hijos y la disputa judicial que los enfrenta

En la entrevista con Carmen Morán, Humberto de Vargas también habló del vínculo con sus tres hijos. Explicó que con su hija mayor, Josefina, fruto de su matrimonio con la conductora Laura Daners, tiene una relación muy buena, pero que no tiene contacto con sus dos hijos menores, Facundo y Sofía, que tuvo con Rosy Alhadeff.

"Estoy en proceso de arreglarlo, porque todavía soy un padre joven. Y sino, trataré de tener un par de hijos más", comentó.

"Me generó un dolor tremendamente profundo, pero las cosas van sanando con el tiempo. Y tuve una preocupación mayor, salir de una depresión muy fuerte. Me di cuenta de que sin papá sano, no iban a tener papá, entonces me enfoqué en mí", agregó.

En el contexto del divorcio con Alhadeff, su hija Sofía hizo a comienzos de este año una demanda judicial a la Vieja Farmacia Solís reclamando un porcentaje de las entradas vendidas para el espectáculo que De Vargas hace en ese local, como parte de la pensión alimenticia.

En entrevista con El Observador en abril de este año, De Vargas dijo: "Están en su derecho. Cuando tú haces eso es porque no confías en la otra persona, deben suponer que estoy ganando más plata de la que estoy pasando. Ahora entre lo que corresponde para mi hija y lo que corresponde para mi exesposa, que tiene una pensión cóngrua del 15%, de cada 100 pesos que gano, 40 van para ellas, 25 y 15. Para tener una idea, mi despido de Canal 10 anduvo en unos US$ 45.000. Si sacás la cuenta del dinero que fue para cada lado, es clarísimo".

"Ahora, si te parece que esa cantidad de dinero no es cumplir con la pensión alimenticia de una hija menor que tiene 20 años. Me pueden correr hasta abajo de la cama si quieren. Espero que simplemente confíen y me dejen trabajar, porque en la medida que yo siga trabajando algo van a rescatar. Cuando lo que importa es la plata y no saber de la vida de papá, de la salud de papá…", agregó.