La autocrítica de Marcelo Bielsa tras la dura derrota en Paraguay por Eliminatorias: sigue convencido que lo dará vuelta pero aceptó que "los tiempos se agotan"

En la primera pregunta un periodista planteó todas las dificultades futbolísticas que atraviesa Uruguay: no genera juego, no genera goles y no gana.

Esto respondió Bielsa: “Veo lo mismo de su análisis. Se van sumando partidos y se repite una constante que es que no generamos peligro . El gran déficit del momento que venimos arrastrando desde hace bastante tiene que ver con que tenemos la pelota y no creamos situaciones de gol. Por un lado me siento responsable de la situación del equipo porque si el problema es, que para mí es ese, la falta de generación de jugadas de gol y mi posición frente a ese problema fue, desde que lo vi, proponer soluciones y cuando uno propone soluciones y tiene futbolistas que en sus clubes desequilibran y cuando en la agrupación de esos jugadores no logro el objetivo, no tengo ninguna otra opción que reconocer mi ineficacia en ese sentido. Como dije en otras ocasiones, el equipo siempre está armado para atacar y no generamos peligro. Entonces, insisto, que salvo los jugadores evidentemente defensivos (zagueros y el volante central), los jugadores están pensados en función de generar peligro y no lo conseguimos. Usted ve con preocupación todo eso. Yo lo veo del mismo modo. Entiendo que la sensación del hincha uruguayo es la que usted transmite. No tengo ninguna otra posibilidad que no ser sincero y coincido con el análisis”.

Bielsa habló sobre su convencimiento de todo este proceso

Luego le plantearon que Uruguay arrancó muy alto en rendimiento y decreció. ¿Por qué decreció? ¿Usted sigue convencido de todo este proceso con la selección y convencido con una buena actuación en el Mundial?

Marcelo Bielsa y Mathías Olivera

“Obviamente que sí. Me hace una pregunta, si estoy convencido, claro que sí, porque creo en el material que dispone el fútbol uruguayo y creo también en mis posibilidades y en mi capacidad de hacer a través de jugadores destacados un equipo temible. Que hace mucho tiempo nos cuesta conseguir eso, también es cierto. No tiene demasiado sentido que argumente pequeñas cosas que veo porque si usted ve el partido de hoy y nosotros tuvimos la pelota, el rival las pelotas de ataque que consiguió las logró a través de rebotes y a partir de ahí generar peligro. Todos esos son detalles que no evitan que se haga notorio lo que es claro. Nos cuesta jugar, nos cuesta jugar bien, nos cuesta imponernos. Como bien dice, los procesos normalmente son evolutivos y usted señala que acá ha sucedido lo contrario. Eso es cierto, pero también es cierto que hay momentos que atraviesan los equipos que no necesariamente tienen que ver con el paso del tiempo y el desarrollo de lo que se está haciendo. Tengo que ser sincero, nunca llegué a ninguno de los partidos de Eliminatorias con la sensación de que no estuviéramos en condiciones de ganarlos. El partido de hoy, inclusive, fue un partido exactamente como lo pensé. No había que ser demasiado inteligente para darse cuenta cómo iba a ser. Si revisa los últimos ocho o nueve partidos de Paraguay, fueron todos iguales, salvo con Venezuela, que no respondió a esa característica. La posesión la tiene el rival. Los rivales le generan muy pocas situaciones de gol y ellos a través de provocar errores y la pelota detenida obtienen diferencias. En este caso le diría que Paraguay haya ganado el partido es justo, porque sin tener la pelota convirtió dos goles y nosotros con 70% de posesión generamos una. Paraguay, en lugar de una generó tres y en el fútbol actual alcanza para establecer diferencia. Respecto del convencimiento por supuesto que en la adversidad es cuando más uno debe comprometerse con lo que está haciendo y con las ideas en las que cree porque para convencer hay que proponer aquello en lo que uno cree. No ignoro que el momento es difícil y lo voy a asumir con la convicción que vamos a resolver lo que estamos buscando”.

Cómo ve Bielsa a la selección uruguaya anímicamente

“Hay dos lecturas. Si el equipo corrió y se entregó, entiendo que sí, que corrió y se entregó. Si usted observa el tipo de partido que se jugó, el rival se prepara para un partido de esa naturaleza y nosotros nos preparamos para evitar ese tipo de juego. La idea que propongo no es ni mejor ni peor que la de cada uno de los rivales que enfrentamos, pero sí es distinta. No podría desarrollar ideas diferentes a las que propongo. La idea que propongo es tener la pelota, crear juego y crear peligro. Si me dice, ¿lo que sucedió hoy de sus ideas fue tener la pelota? Sí, es cierto. ¿Si el ADN del futbolista uruguayo está ausente? Creo que no porque la entrega fue evidente. También hay una cuestión vinculada a la confianza, a la seguridad. ¿Vio la forma en que empezamos el partido? Los 10 minutos iniciales responden a la forma en que pretendo que el equipo juegue, pero Almirón encontró una pelota, generó situación de peligro y eso tuvo efecto en el desarrollo posterior del juego. Si ustedes están reproduciendo un relato certero de que el equipo hace muchos partidos que no juega bien tampoco puedo decirle que nosotros estamos seguros, confiados, por supuesto que necesitamos resultados y buen juego y encontrar lo que perseguimos. Estamos recorriendo ese camino con las dificultades que presupone eso. Tengo total convicción de cómo proceder para revertir lo que estamos viviendo futbolísticamente. Estoy seguro por experiencias anteriores que me tocaron vivir que esto no es sencillo de revertir y que nos va a costar, y que también los tiempos se agotan porque necesitamos sumar puntos y conseguir el objetivo que perseguimos”.

Marcelo Bielsa

¿Qué falta a la hora de la creación de la selección?

Finalmente le preguntaron qué le falta a la hora de crear juego en la selección y respondió con su estilo: “Aguirre es un jugador, alternativa a un gran jugador mexicano en América y compite por la posición de centro atacante. De Arrascaeta es un jugador destacado en su equipo actualmente, goleando, asistiendo, llevando al equipo de la mano. (Maximiliano) Araújo se destaca en el último campeón de copa y de liga. Tener a Giménez, (Ronald) Araujo y Ugarte por el rol que tienen el fútbol mundial. Olivera es campeón de Italia. Nandez está en una liga en crecimiento. Varela disputando la titularidad con el lateral derecho de la selección brasileña. Con todas esas argumentaciones futbolísticas no poder construir un equipo que cree cinco situaciones de gol por partido, cuando habitualmente o en los momentos en los que el equipo ofreció cierto vuelo, con 10 u 11 situaciones, y terminar estos últimos partidos con muy pocas opciones de gol me siento responsable porque dispongo del material humano y no logro articularlo para que generen lo que previamente pueden generar”.