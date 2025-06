Uno por uno del primer tiempo de Uruguay vs Paraguay por las Eliminatorias para el Mundial 2026: a Santiago Mele lo mandaron al paredón

Uruguay vs Paraguay en Asunción por la fecha 15 de las Eliminatorias . Así fue la actuación de los futbolistas celestes, uno por uno, en el primer tiempo:

Santiago Mele: ante la ausencia de Sergio Rochet, por lesión, jugó en Asunción su segundo partido en la selección y a los 7 minutos, en su primera salida con el pie, para poner en acción al equipo en faz ofensiva, su remate se fue tan abierto que terminó afuera de la cancha antes que el vuelo del balón traspasara la mitad del campo. A los 11 minutos, en el primer remate al arco, atajó un disparo de Almirón. Un minuto después la selección defendió muy mal, y el golero salió peor (desarmado y totalmente en desventaja frente al delantero rival, que no tenía defensa), no llegó a cortar la pelota y Galarza convirtió de cabeza el 1-0 para los guaraníes. El golero fue el que quedó más expuesto por la mala defensa de Uruguay: en esas circunstancias, Mele pudo resolver con éxito solo en caso de una acción heroica, que no ocurrió. Enorme atajada a los 25 minutos para desviar al córners un potente remate de Galarza.