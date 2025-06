Una modelo denunció que la expulsaron de Miss Universo Uruguay injustamente, le escribió a Orsi y respondió a las burlas de un programa de streaming

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eli Diaz (@elianadiaz.uy)

"El director del certamen Miss Universo Uruguay me llamó por teléfono comunicándome la situación y los mensajes que había recibido. Me envió todo lo que esta ex amiga dijo de mí. Y me dijo que lo mejor sería que me presentara el año que viene sin el determinar nada, dejándolo en mis manos. Yo no estaba de acuerdo. Le puse textualmente estas mismas palabras: 'No acepto bajarme porque no corresponde bajo ningún punto de vista. Me estás discriminando sin tener nada por qué hacerlo… y sin haberme dado la oportunidad de escuchar mi descargo. No voy a bajarme del certamen por mi propia voluntad, si eso es lo que estás buscando que diga o haga.' Hasta ahora, estoy esperando una respuesta", escribió la modelo de 28 años.