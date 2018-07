Familias expresan problemas para cancelar préstamos y la morosidad sube

El comportamiento de pago de junio no está en línea con época de pago de aguinaldos, según Pronto!

El mercado de crédito al consumo cierra el primer semestre de 2018 con tendencia a estabilizarse y con baja propensión de los usuarios a contraer nuevos préstamos, en un escenario de pesimismo acentuado, como no se registraba en las mediciones anteriores. La conclusión pertenece al Monitor del Mercado de Crédito al Consumo que elabora la financiera Pronto!

El relevamiento del segundo trimestre muestra una incertidumbre generalizada respecto a las perspectivas económicas del país para los próximos meses. A eso se suman otros problemas que acusan los consumidores en el mercado laboral y que derivan en una actitud de prudencia.

Según el estudio, los consumidores son "muy cuidadosos" en sus decisiones económicas. Apenas 5% de los usuarios del mercado de préstamos para familias de sectores socioeconómicos medio-bajo y bajo, considera que la economía mejorará dentro de un horizonte cercano (cuatro meses). Eso es menos de la mitad de los que tenían visión optimista en marzo, lo que evidencia un deterioro fuerte de expectativas.

Por otro lado, los que veían que la economía podía empeorar eran 26% en marzo. Ese porcentaje subió a 38% en junio. Solo uno de cada 10 usuarios del sistema manifiesta propensión a contraer créditos. Esta tendencia al pesimismo viene de registros anteriores pero se acentuó en este sondeo. En diciembre el porcentaje era de 18% y de 14% en marzo.

También se observan dificultades para el cumplimiento en fecha de las obligaciones de pago, con cierta tendencia a empeorar, dice el trabajo. "Incluso el comportamiento de junio no sigue la línea de una época de pago de aguinaldos", dice el relevamiento. Agrega que las familias expresan problemas para cancelar obligaciones y eso genera un incremento de los niveles de morosidad del sistema.

El porcentaje de personas que cuenta con algún tipo de endeudamiento (préstamos, tarjetas de crédito y/o órdenes de compra aumentó levemente. En 2017 había comenzado en 84%, y fue en baja para terminar el año en 78%. Comenzó este ejercicio en 77% y ahora subió a 79%.

Por otro lado, la relación de las personas que manifestaron que están dispuestas a cancelar el total de su endeudamiento en los próximos cuatro meses, tuvo una baja en el trimestre. El dato había estado casi incambiado entre 13%-15% en varios trimestres (julio-setiembre de 2016 a octubre-diciembre de 2017) pero subió al inicio de 2018 a 19% y ahora queda en 17%.

Más cautela

Entre los motivos que la gente plantea para no contraer préstamos en los próximos meses, el principal es que las personas sienten que "no necesitan" un nuevo crédito (36.4%). De todas maneras, hay segmentos importantes que prefieren no contraer deudas (18,8%) o que prefieren cancelar deudas pendientes (13,8%).

Además, pese a que la economía volvió a crecer en el primer cuarto del año, los usuarios del sistema de crédito creen que su situación personal se mantendrá incambiada en próximos meses. Apenas 18% piensa que estará mejor dentro de un año.

Esa incertidumbre, se da en un mercado laboral con problemas para recuperar niveles de ocupación y una tasa de desempleo mayor a la de años anteriores. "En este contexto, la demanda de créditos está cediendo en estos meses, lo que coincide con la prudencia que los usuarios transmiten en la encuesta trimestral", dice el estudio.

