Gurí, el carne de notas digital que debe rendir más

"Una madre no sabía cómo ver el carné de su hijo y era porque el celular no tenía internet. Pero era una mujer mayor, de unos cuarenta y tantos", dice Giannina García con la naturalidad y la perspectiva de sus 24 años de edad. Giannina es la maestra directora de la escuela rural N° 40, ubicada en el corazón de Paysandú, a 100 kilómetros de la capital departamental.





"La zona se llama colonia Pintos Viana; estamos a 10 kilómetros de Guichón, que queda a 88 de Paysandú", precisa. En mayo de 2016, cuando el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) anunció que dejaría de entregar los tradicionales carnés con la cara de Varela y que habría que consultar las notas en la plataforma Gurí Familia, Giannina convocó a los padres de sus cinco alumnos.





"Los reunimos en un salón y les dimos una clase. Les explicamos cómo tenían que hacer para ingresar y cómo era para ver las inasistencias", rememora. "Una madre no quería tener la contraseña guardada en un papelito, así que le descargué la app y desde ahí la tiene siempre abierta. Ahora cuando están prontos (los carnés) les aviso y los miran. No hay problema, hoy todos tenemos internet en el celular".





La escuela de la colonia Pintos Viana ocupa la mitad medio llena del vaso en los números del CEIP sobre Gurí Familia en el medio rural. A días de que se cumplan dos años de la transición papel-web, el 55% de los alumnos de escuelas rurales ingresó a ver sus notas junto a sus padres.





En Paso Centurión, Cerro Largo, hay padres que se encuentran en el 45% que no pudo, no supo o no quiso entrar. Allí, Jacqueline Amaral fue directora de la escuela rural N°25, hoy cerrada por falta de niños. En las cercanías del río Yaguarón, la zona no tiene buena señal de internet. Las familias no podían entrar a Gurí Familia, como ella no podía acceder a Gurí Docente, la rama de la plataforma a la que ingresan los maestros.





Por eso, "llamar a casa", era un ítem que no podía faltar en la lista de tareas diarias de Jacqueline. Se comunicaba con un familiar que se logueaba con su contraseña y juntos pasaban la lista de forma remota.





"No todas (las escuelas) tienen la misma accesibilidad. Un alto porcentaje tiene una conexión deficiente. Además, muchas escuelas rurales de Cerro Largo no tienen impresoras", remarca la maestra, que actualmente trabaja en Ramón Trigo, pueblo de 150 personas a 50 kilómetros de Melo. La impresión de las calificaciones generadas online fue una alternativa sugerida desde Primaria para los padres que no pudieran entrar al sistema digital.





El consejero de Primaria Pablo Caggiani está al tanto de que estas situaciones suceden en zonas alejadas. "Hay problemas de conectividad en algunas escuelas y sabemos que hay una población muy importante de maestros que carga la lista los fines de semana porque en la escuela la señal es muy débil. Estamos trabajando con ANTEL para mejorar la conectividad", responde.





Acerca de los materiales, asegura que en 2016 Primaria sustituyó las impresoras que no funcionaban. De todas formas, le consta que en algunas hubo problemas y los docentes tuvieron que trasladarse a la capital del departamento para imprimir las notas de los alumnos cuyos padres no podían ingresar a Gurí.



A Ruben Piliman, director de la escuela N° 27 de Piedras Coloradas (Paysandú) la impresión de las notas para colaborar con los padres le generó un problema nuevo: la falta de hojas. "Fue muy brusco el cambio. Muchos padres (hasta el día de hoy) necesitan el papelito y a veces te faltan hojas. Primaria te da seis o siete paquetes a principio de año y no te da más", lamenta.



En 2016 las autoridades entregaron una partida extra de hojas contemplando las impresiones, pero en 2017 y 2018 no lo volvieron a hacer. "¿Si faltan hojas para satisfacer la demanda de ese porcentaje que no llega a ver el carnet en la página? Sí, faltan", exclama el consejero de Primaria y agrega que al enviar materiales priorizan las escuelas de menores recursos, que no tienen grupos de padres con capacidad de organizarse.





En Piedras Coloradas, para solucionar este y otros problemas prácticos tienen montada una cantina, venden bonos y organizan ventas de comidas. "Hicimos una venta de tallarines", cuenta el director.





Con el paso del tiempo la mayoría de los padres de esta escuela se han ido adaptando al cambio de soporte del carnet pero algunos no han podido. "Hay gente que dice 'ay no, no, no sé nada de eso yo'. Para ellos internet en el celular es Facebook y poco más. Por ejemplo, hay una familia que viene a ver el carné a la escuela", relata Ruben. Cada dos meses, ante una nueva entrega de notas, esta familia va y se sienta ante la computadora de la maestra para que se las muestre.





Los incluidos

A nivel nacional la transición papel-web ha sido más positiva que en el medio rural. Según cuenta Óscar Montañés, director de la división Tecnologías de la Información del CEIP, el 78,4% de los alumnos de 1º a 6º entró a la plataforma. Teniendo en cuenta los aproximadamente 350 mil niños que visten la túnica blanca, se trata de 274 mil pequeños.





Guri





Para ellos la excitación por ver las notas ya no está asociada con leer lo escrito en lapicera sino en mirar la pantalla y encontrar allí el "bueno", el "muy bueno" o el "sote"; o cruzar los dedos para que la maestra no haya cliqueado en la "R" de "regular" entre las opciones ofrecidas por la web de Gurí.





"La verdad es que yo nunca tuve problemas con la app . Me resulta muy práctica", escribió una madre en diciembre de 2017 entre las reseñas de la aplicación en Google Play.





Entre los alumnos de 6º del año pasado se dio algo especialmente satisfactorio porque la plataforma permitió hacer allí la preinscripción a secundaria, con lo cual los padres se ahorraron largas colas, según resalta el director de Tecnología. Entre los padres de alumnos de 6º el ingreso al sistema ha sido del 94,7%.





Otro número que en opinión del jerarca relativiza el problema en las zonas rurales es que la cantidad de niños que asisten a estas escuelas es de 18 mil, con lo cual los problemas antes descritos estarían afectando a menos de 9.000, cifra menor ante la matrícula nacional.





El director de Tecnologías ve con buenos ojos también que a nivel general, en las escuelas del quintil 1 (las más pobres), el 70% de los padres entró a Gurí Familia. En las escuelas de mayores ingresos entró el 86%. "Si bien muchos decían que en el quintil 1 casi no iban a entrar, resultó falso ese enunciado", señala Montañez.





El dato tiene otra lectura y es que entre las familias uruguayas de menos recursos el 30% no entró a ver las notas de sus hijos; cuando este porcentaje fue del 14% entre los de mejor nivel social.





Pasando raya y considerando a todo el país, aún hay 75.600 niños (el 21,6% de los 350 mil alumnos de 1º a 6º) cuyos padres aún no entraron a ver el carné y no han podido cambiar la cartulina con el rostro de Varela por el nuevo sistema.





Nuevos y viejos problemas

Para que el nuevo carné llegue a todas las familias, las autoridades de Primaria no solo tienen el desafío de la falta de materiales en escuelas y los problemas de conectividad. Se enfrentan también a carencias sociales de muchas familias de bajos recursos y a problemas técnicos que surgen en el uso de la plataforma.

"Hace más de cuatro meses que trato de ver las notas de mis hijos. Le pedí a la directora otra contraseña y no puedo ingresar (...). Por favor, quiero ver las notas de mis hijos. Trabajo todo el día, no puedo ir a la escuela para ver las notas. Les agradecería que me pudieran ayudar ya que la directora no me puede mandar anotadas las evaluaciones de mis cuatro hijos", escribió una usuaria en las reseñas de la aplicación en Google Play.

A Gurí Familia se ingresa con la cédula del adulto referente (padre, madre o tutor) y una contraseña entregada por la maestra. Si un adulto tiene más de un hijo a cargo debe utilizar la misma contraseña y luego especificar el nombre del estudiante a cuyo perfil desea ingresar. Si olvida la contraseña debe pedir otra en la escuela.

En el sitio no solo pueden ver las notas sino las asistencias, maestros a cargo y comunicados del docente. En los próximos meses agregarán alertas cuando las vacunas se estén por vencer o se acumulen inasistencias injustificadas.

En cuanto a los problemas sociales que boicotean la universalización de la herramienta, el consejero Pablo Caggiani señala que así como antes los maestros explicaban el carné escrito a algunas madres que eran analfabetas, es y seguirá siendo necesaria la presencia del docente como mediador entre la plataforma y las familias a la hora de ayudarlas a comprender lo que se ingresa en Gurí.

