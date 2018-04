Juan Salgado: Yo puedo hablar con Vázquez de cualquier tema menos de transporte"

En el piso 25 de las Torres Nuevo Centro está la nueva sede de Cutcsa. Para llegar hasta allí hay que subir un ascensor privado tapizado de pantallas gigantes que van contando la historia de la empresa. El ascensor está inspirado en uno similar que funciona en el One World Trade Center de Nueva York, que el presidente de Cutcsa, Juan Salgado, conoció durante una visita oficial con su amigo el presidente Tabaré Vázquez.





Una vez arriba se llega a una oficina con vista panorámica de Montevideo. Allí recibió Salgado a El Observador. Al llegar, sus asesores ya tienen preparado un anuncio. Este martes presentará junto al intendente de Montevideo, Daniel Martínez, la nueva generación de ómnibus que compondrán la flota de la empresa. Son 54 unidades con un sistema de aire acondicionado mejorado, wifi gratuito, cargadores USB, y un nuevo botón de pánico inalámbrico para choferes y guardas que cuando se activa le permite a la central de Cutcsa escuchar el entorno y reportar incidentes a la policías.





Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Salgado mantuvo con El Observador en la que anunció para este año una reestructura del transporte colectivo capitalino para evitar una suba del boleto. También habló de su relación con el presidente Vázquez y de su rol como presidente de la Cámara de Transporte.

A principios de marzo usted asumió al frente de la Cámara de Transporte. ¿Cuáles son su objetivos?





El sector tiene una diversidad muy grande. Está el transporte de carga, el transporte colectivo e individual, los interdepartamentales, los ómnibus de corta y mediana distancia, los urbanos y todos tienen situaciones diferentes. Lo que vamos a hacer es ir a cada uno de esos lugares a ver si podemos armar una agenda en común con los puntos más urgentes como la inclusión financiera, que es un tema que nos toca a todos.

Usted pidió al gobierno que no deje que los bancos "tengan la manija" en la bancarización del transporte. ¿Qué piden? ¿Que se mantenga a raya a los bancos para que no le traslade el costo de la bancarización al trasporte?

Claro. El transporte ha tenido una actitud claramente de cooperación con la inclusión financiera. Nosotros no le pedimos ningún recurso al gobierno, salvo las exoneraciones que han dado en cualquier proyecto de bancarización. Lo que le pedimos al ministerio de Economía es que los bancos no nos impongan costos que tengamos que trasladar a los precios. Esta intendencia lo entendió, acompañó a las empresas en la instalación de la tecnología en los ómnibus, y la instalación de la red de recarga de las tarjetas STM no tuvo un costo significativo. Esto es lo que queremos trasladar el resto del país.

Luego de que usted asumiera la presidencia, la Cámara de Transporte se desafilió de la Confederación de las Cámaras Empresariales del Uruguay. ¿Porqué se dio ese alejamiento?

Concretamente, suspendimos nuestra participación por un tiempo porque entendemos que teníamos que ver la realidad del trasporte y ordenarnos y luego después ver con quién participamos.

Y por qué ese ordenamiento implica suspender...

Porque tenemos diferentes puntos de vista...

¿En qué temas? ¿En la bancarización, por ejemplo?

En esa confederación están los bancos representados y evidentemente tenemos intereses distintos.

Usted pidió que la mampara sea opcional a medida que se va sacando el dinero de los taxis. Sin embargo, la postura contraria del sindicato hace pensar que eso no se va lograr al corto plazo...

Hay que poner al cliente en el primer lugar. La IMM debería marcar qué características deben tener los autos para no tener mampara para que el cliente, el trabajador y el dueño del taxi puedan elegir si trabajan o no con dinero y con mampara. Yo creo que algo que tiene que mejorar el taxi son sus unidades. El taxímetro viene perdiendo pasajeros.

¿Qué opina del cierre del registro de conductores y las alertas de Easy y Uber sobre posibles aumentos las tarifas?

Estaba en la tapa del libro. Si quiere, Uber tiene la posibilidad de invertir mucho más para destrozar una actividad legal y al otro día inmediatamente después que la destrozó, poner las condiciones que quiere, que seguramente van a ser peores para el cliente.Yo ando en todo Montevideo. Por ejemplo, en la Gruta de Lourdes si quería Uber no tenía uno cerca.

¿Utiliza Uber?

No, no. Lo buscaba en la aplicación para ver cuántos había. No lo utilizo ni nadie de mi familia lo hace. En el Borro tampoco había. Si le dijeran a las empresas de transporte urbano que solo van a trabajar de lunes a viernes de 7 a 8 sin servicios nocturnos, no tenga duda que el boleto podría costar la mitad.

Transporte capitalino

¿Hay que esperar una nueva suba de boleto?

No, creemos que por ahora no. En cada una de las empresas estamos haciendo ahorros para no aumentar el precio del boleto.

En 2016 la Intendencia anuncio que se iba revisar la paramétrica para ajustar la estructura de costos. ¿En qué quedó eso?

Se va a hacer ahora. La intendencia dio determinadas pautas y cada una de las empresas nos venimos con los deberes para bajar rubros de la paramétrica. En nuestro caso puede bajar la cantidad de personal. Tenemos que hacer una reestructura para tratar de pesar menos para el precio del boleto.

¿Se va desprender de personal?

No. Es a través del no ingreso de más gente, teniendo más coches con conductor cobrador, dejando de tercerizar algunos puestos de trabajo como forma de ahorro. En ningún caso estamos evaluando ninguna reestructura que deje ningún guarda sin trabajo. El guarda tiende a desaparecer pero porque no entran más. La obsesión mía es que el precio del boleto no aumente o en su momento pueda bajar.

¿Es factible que puedan bajar este año?

No creo que sea factible una baja, pero si no aumenta creo que sería una primera señal de que se están haciendo las cosas bien.

¿Qué evaluación hace de la implantación de líneas semidirectas?

En los lugares donde el tránsito permite desarrollar velocidad funciona bien. Por ejemplo la 103 está funcionando bien. El 60 no funciona tan bien por el tránsito cuando entramos en Rivera. Para que sea atractivo hay que dar soluciones en el tránsito y que se cumpla que el auto vaya por un lado y el transporte por otro. Y tengo la firme esperanza de que se va a hacer. Yo creo la Intendencia y el director Pablo Inthamoussu entendieron que el problema es el tránsito.

¿Cómo es su relación con esta Intendencia comparada con la anterior?

Tengo que reconocer que Pablo Inthamoussu, a pesar de venir del lado del tránsito, es el mejor director de los últimos 15 años. Ha aplicado algo sencillito: participación a las empresas para poder escucharlas, y sentido común. Nada más. Eso cambió absolutamente lo que es la relación con la anterior administración. Es el día y la noche. Las anteriores realmente no funcionaron. Y esto no quiere decir que las empresas hacen lo que quieren. No está en tela de juicio la responsabilidad del que manda. No podemos reclamar participación porque estamos participando. Y por esa falta de participación era que teníamos nuestra posición con respecto al proyecto original sobre 18 de Julio. En el otro proyecto no se nos dio oportunidad y ahora sí se nos llamó a las empresas a conversar sobre el tema.

Respecto al proyecto de 18 de Julio, de sus declaraciones se desprendió que usted da por descartado el proyecto original presentado por el director de Planificación, Ramón Méndez.

Está descartado totalmente. Ese mecanismo de poner proyectos arriba de la mesa y nada menos que 18 de Julio, con llave en mano, era más de lo mismo que lo anterior. No tuvimos que hacer un análisis muy profundo para darnos cuenta que Montevideo terminaba siendo un caos con ese proyecto. No se trata de que gane uno u otro. El que tiene que ganar es el que usa el sistema de transporte.

¿Para usted es prioritario este proyecto?

Si se quiere hacer, se puede hacer. Es tan prioritario como darle velocidad al tránsito en Rivera o en otras calles.

¿Es viable que salga en esta administración? Porque si las obras no empiezan este año parece difícil que se vaya a cortar 18 de Julio en 2019, en año electoral.

Yo me pregunto algo parecido como ciudadano. Esa pregunta la tiene que contestar Daniel Martínez. Nosotros desde la empresa no dejamos de tener en cuenta esas situaciones porque si es malo políticamente para el que está en la Intendencia, es malo para nosotros porque alguien deja de vender boletos. Estamos muy unidos en esas cosas. Yo creo que algunas acciones, señales se van a hacer.

¿Cuáles son los cambios? Por ejemplo, ¿dónde colocaría la bicisenda que fue uno de los aspectos más polémicos?

En el medio de la calle no. No estamos acostumbrados. Pero estamos dispuestos a discutir todo. Parte de la cosa es que no todas las horas son iguales. Hay momentos que se pueden sacar mas autos y darle más velocidad al transporte. Y creo que hay que trabajar sobre la fracción de 18 de Julio, que va de Ejido hacia Plaza Independencia que es la que tiene mas condiciones de ser intervenida por las paralelas que tiene.

"Soy de la familia Vázquez"

¿Cómo ve usted a Daniel Martínez como candidato?

De cara lo veo bien (risas). No me quiero meter. Lo que prometí hace 23 años es que mientras yo estuviera como presidente de Cutcsa no iba a tener actividad política. Mi única actividad mas ligada con el tema político es una amistad absolutamente personal y familiar que tenemos con el presidente y punto.

¿Usted es vazquista más que frentista?

Si. Más que eso, yo soy de la familia Vázquez. La amistad que tenemos mis hijos y mi señora nos une tanto a él como a María Auxiliadora independientemente que hubiese sido presidente. Cuando deje de ser presidente nos vamos a dedicar un poco más a la pesca. Y seguiremos haciendo la misma vida. Juntarnos a dormir alguna noche en alguna carpa como lo hacemos hasta ahora.

¿Hasta dónde llega su tarea de asesoría?

Yo puedo hablar de él de cualquier tema menos de transporte. Es difícil que lo crean pero tenemos algunos códigos en común y no quiero que él piense que yo le estoy hablando porque me está interesando algo. Hablamos de los temas. Yo le doy mis puntos de vista que se extraen de la calle, del contacto con la gente, que a veces él lo tiene menos.

¿Usted propuso a Fernando Vilar para la cadena en la que el gobierno respondió a los productores autoconvocados?

Rotundamente no. Fue una decisión pura y exclusiva del presidente. Primero decidió que el mensaje lo diera otro y después decidió llamar a Vilar. Yo me entero cuando lo vi. Vilar fue un conductor de Cutcsa en la línea D del Cerro, luego encontró otro camino. Evidentemente nosotros lo llamamos cuando estaba en la cumbre porque buscábamos a alguien que tuviera que ver con Cutcsa. Sentíamos que era de la casa. Y esa es la relación que yo tengo con Vilar. Y ni hablar que ahora que no está pasando su mejor momento sentimos que tenemos que apoyarlo. Estamos creando Cutcsa TV como comunicación interna y él nos ayuda a compaginar. Pero la realidad es que yo me sorprendí como cualquier otro cuando vi la cadena. Él me dijo que me iba a decir pero yo estaba de viaje.

¿Y por qué Vázquez lo eligió a él?

No sé si no fue porque Vilar está en la mala. Vázquez siempre me hizo buenos comentarios de él como periodista cuando estaba en Telenoche como alguien que no le ponía color a la noticia para un lado o para el otro.

¿Sabe si cobró y cuánto?

No tengo ni idea. No se lo quise preguntar y le dije que ni me lo dijera. Porque es para compromiso.

